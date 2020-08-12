看好後疫情時期，民眾更加重視營養保健、提升人體免疫力，台灣三麥公司自澳洲進口黑麥，與國內食品營養師攜手研發黑麥相關食品，陸續推出黑麥汁、黑麥醬料、黑麥篸露及麥泥麵等相關黑麥商品搶市，推廣現代養生概念。

值得一提的是，台灣三麥董事長謝生財本身是位素食者，因緣際會認識了亞洲素食金牌大廚-洪銀龍，藉由洪銀龍的精湛廚藝，將原本只適用於一般沾醬的純黑麥醬，研發出可以加入食物烹煮時的基底，或是加入乾拌麵等都有著不同風味；此外，放入火鍋當作湯底，更能彰顯出食物的美味。

台灣三麥除已推出的原味、咖哩、麻辣等三種口味的醬料外，還研發出獨有的「麥泥麵」，以濃縮珍貴麥泥精露及澳洲進口大麥為基底，運用低溫奈米研磨，經8小時糖化，48小時冷卻沉澱，1公噸的大麥僅能提煉生產出約20公斤的高濃縮精純黑麥露，營養價值高。

另外，台灣三麥也推出兩款健康頂級黑麥飲品，專為喜愛蔬食健康者、茹素者與坐月子人所食用，採用百分之百純黑麥汁所製作的黑麥汁及黑麥蔘露。

謝生財表示，採用上等優質原料，結合高科技技術沿襲黑麥汁製作流程經過長時間低溫發酵，保有活性，更以百分百純麥提煉，不添加任食品添加物讓黑麥蔘露營養不打折，讓茹素者充分吸取大麥的精華、取得營養多醣體，以及坐月子的人也可以補充足夠奶水。

謝生財進一步表示，為照顧弱勢族群的營養及健康，捐贈1,000瓶黑麥汁及130斤黑麥蔘露麥泥麵給台中大甲妙法寺，透過今年的梁皇法會轉贈給弱勢團體。

(工商 )