來自大陸知名連鎖火鍋店《海底撈》，以親切的服務態度、知名的火鍋湯底打響名號，在台灣擁有一票死忠粉絲，而這家於1994年成立的火鍋品牌，卻出現了疑似仿冒商標的餐廳《河底撈》，《河底撈》成立於2018年，《海底撈》認為對 方商標與自己相似，因此一狀告上法院，而一審判決出爐，《海底撈》訴訟請求遭駁回。

河底撈餐廳標誌(圖片取自/hket)

《河底撈》於2018年9月20日核准登記，《河底撈》是一間販售中式料理的餐廳，它的招牌整體採用藝術字形式，其中「河」字的三點水，呈現河流的藝術視覺，「底」字下面的那一點，則是由一個魚形的圖像所代替，且整個招牌上方，都有一隻活蹦亂跳的魚形圖像。

但《海底撈》認為，《河底撈》使用的字體標誌，與海底撈公司註冊的字體商標相當類似，河底撈餐廳在其經營場所，使用「河底撈」商標，屬於飯店服務業中典型的商標使用行為，構成在相同服務上使用近似商標，此舉侵犯了「海底撈」商標專用權。

但河底撈餐廳反駁，河與海讀音不同，字形更是不同，原告若認為「意思」上解釋有類似的話，那麼海和河的相似之處是有「水」，不過一個是鹹水、一個是淡水，且生活中有水的用詞隨處都有，照海底撈的邏輯，只要是用有水的「江湖河海」，都是侵犯原告商標專用權，尤其兩方提供的料理服務，更是截然不同。

法院審理此案，認為《河底撈》與《海底撈》商標，雖然都有「底撈」二字，但在文字整體字形方面，兩者還是存在一定差異；而海底撈公司旗下經營的料理，全是川菜系列火鍋，河底撈經營的料理則是典型湘菜系列，因此並不構成商標侵犯權，駁回《海底撈》控告。

(中時新聞網)