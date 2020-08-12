法務部矯正署明德外役監獄收容人阿德（化名），家中有4名未成年子女，妻子又無工作，阿德入獄後家庭收入幾乎中斷，監方得知情況後，積極協助阿德申請法務部「及時雨」方案補助，協助度過難關。

法務部為協助生活陷入困境之收容人家庭，結合民間力量辦理「及時雨～援助收容人高關懷家庭方案」，期待透過多方協助以增加對收容人之關懷，維持其家庭關係及功能。

收容人阿德入獄後，家庭生活費用除靠政府的低收入戶生活補助之外，只有友人偶爾接濟。監方得知阿德的情況後，協助阿德申請「及時雨」方案，典獄長杜聰典指派教化科長及社工師攜帶補助金及「明德黃金雞」前往他家關懷，並轉介社會資源予以協助。

杜聰典表示，期盼藉由實際扶助及關懷，一方面穩定收容人家庭生活，同時也讓收容人安心服刑，這些措施都在為收容人及家屬搭橋，讓親情穿越高牆，對復歸社會將可產生正面的力量。

(中時 )