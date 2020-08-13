台北市長柯文哲上任後樹立改革者形象，「嗡嗡嗡勤做工」的執政風格卻也屢被抨擊「柯」政猛於虎，上任5年多來，有多達8958位公務員離職，平均每年約1700人離職，離職率創下前朝以來新高，達8.79％。議員王鴻薇直言，柯P「有功無賞、打破要賠」，造成公務員離職不斷。

柯文哲上任後，積極打弊建立廉政形象，在各機關雷厲風行執法，根據統計，2015年市府離職人數1995人，不只是柯任內離職人數最多的一年，也創下前市長郝龍斌2011年任期以來最高離職人數。

值得一提的是，2018年柯文哲拚連任，柯遭議員質疑濫用行政資源找網紅拚選舉，也有公務員私下抱怨選舉年業務量加重，柯當時僅稱相關預算沒有多編，但統計該年離職人數也谷底反彈，增加為1629人，直到當選後隔年，離職人數才又下降為1443人，再創新低。

分析歷年柯市府各單位離職人數，警察、醫護人員離職人數居高不下，以去年為例，離職人數前3高的單位分別是警察局367人、衛生局145人、區公所105人。

此外，柯市府也掀起一波自願退休潮，5年多來有2526人自願退休，占整體離職人數高達近3成，反觀屆齡退休者5年多不到500人。

對比前朝郝龍斌2011年至2014年任內，市府離職率皆為7.3％至7.75間，柯文哲任內市府離職率為6.17％至8.79％間。

王鴻薇說，柯文哲上任後屢屢羞辱公務員，任內頻繁更換局處首長，還有諸如「再逼幾個自殺就可以」、「議員沒關心就當作沒看到」等失言，一再打擊公務員士氣，柯P有功無賞、打破要賠的領導風格，也難怪任內公務員離職不斷。

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(中時新聞網)