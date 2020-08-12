畫面上，53歲的張玉環穿著黑灰相間的條紋衫，身上綁着紅色綢緞花，回到張家大門，等了9778個日子，妻子宋小女終於見到了她的丈夫，不過還沒有說上話，她就激動得暈倒在家門，宋小女醒來後表示，回想起過去27年，她感動的表示，「張玉環還欠我一個抱」！

1988年，18歲的宋小女在朋友介紹下，嫁給當時21歲的張玉環。（圖／騰訊新聞、新京報）

1988年，18歲的宋小女在朋友介紹下，嫁給當時21歲的張玉環，兩人育有2子，婚後第5年，他們的生活卻被一場殺人案打亂！1993年10月24日，江西省南昌市張家村的2名男童失蹤，隔天上午，兩名男童屍體被發現。經警方在對全村61戶村民盤查後，將張玉環鎖定為犯罪嫌疑人，理由是搭他在接受問話時，「神情緊張，不停地兩手搓擦」，對自己手上的傷痕解釋不清，張玉環自此蹲進冤獄。

為了生計和兩個兒子的未來，宋女決定改嫁。（圖／騰訊新聞、新京報）

為了生計和兩個兒子的未來，宋女決定改嫁，與張玉環簽訂離婚協議前，她與現任丈夫提出 3個條件，包括必須無條件地對張玉環的兩個兒子好，同時允許她隨時回去見張玉環。宋小女8年前罹患子宮頸癌，因為手術失敗導致膀胱破裂，但近27年間，宋小女始終沒有放棄替張玉環伸冤，2019年3月，江西省高院決定再審張玉環案。

宋小女始終沒有放棄替張玉環伸冤，江西省高院卻年終於決定再審張玉環案。（圖／騰訊新聞、新京報）

8月4日，法院認為原審據以定案的證據沒有達到確實、充分的法定證明標準，認定被告人犯故意殺人罪的事實不清、證據不足，按照疑罪從無的原則，改判無罪，釋放張玉環。他在遭羈押長達9778天（約26.7年）後，沉冤得雪，張玉環也成為目前公開報道中被羈押時間最長的冤獄受害者。

前妻患癌攜兩子改嫁重逢求擁抱，張玉環握手送別。（圖／騰訊新聞、彭湃）

事隔27年後，兩人沒有擁抱，張玉環說他不是不思念宋小女，只是擔心她的身體，害怕她再次情緒激動，「只能強忍住了」，最終只有淡然握手。一想到張玉環還在承受牢獄之苦，宋小女所經歷的苦難就不值一提，多年的等待和守望，她終於等來了這一天。

當記者問她，是否會與張玉環復合的時候，宋小女卻說，「張玉環回來以後，我還是會和現在的丈夫在一起」。宋小女這輩子最大的心事，終於塵埃落定。她想回到現任丈夫身邊，好好陪伴他，「我現在的丈夫吳國勝是個好人，如果沒有他的理解和支持，我活不到今天」。

宋小女這輩子最大的心事塵埃落定，她想回到現任丈夫身邊，好好陪伴他。（圖／騰訊新聞、彭湃）

吳國勝也表示，早年時，感覺宋小女常常心不在焉，確實也擔心她隨時會離他而去，「但我愛她，就選擇接納她的一切」。吳國勝表示，1993年後，兩人命運發生重大轉折，都經歷人生最低谷期和痛苦，「我們的命運可以說惺惺相惜，所以在背後默默支持她，並相互支持」，而宋小女也回應，「我在江西時說了要好好愛我老公，回到東山我會更加愛他，照顧好這個家」。

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(中時新聞網)