男留遺書離家12天 空拍機找到發黑遺體倒25米深谷 21:152020/08/12 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市消防局搜救人員出動空拍機協尋，在25公尺深的山谷發現發黑遺體。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 搜救人員下探25公尺深山谷，將發黑遺體吊掛至地面 搜救人員下探25公尺深山谷，將發黑遺體吊掛至地面。（民眾提供／王文吉台中傳真） 台中63歲王姓男子日前離家出走，家人在找到一份手寫文件，提到將前往鳶嘴山，字句中透露輕生念頭，立即通報警方協尋。王男失聯12天後，台中市消防局動員大批人力搜救，12日上午11時許空拍機在大雪山雪山路30K下方25公尺深山谷發現已經發黑的遺體。 家屬從黑上衣、藍色牛仔褲認出是王男所有。搜救人員將遺體吊掛至地面，並送往殯儀館，確切死因有待檢警進一步相驗釐清。 (中時 ) #12 #遺體 #搜救 #發現 #山谷 也許您會感興趣 推薦閱讀 八里驚見半顆頭 疑似北市殉職技工 04:102020/08/06 地方新聞 崩潰 新郎結婚日人財兩失 聘金遭新娘捲款潛逃 11:052020/08/10 社會 假多金單身洋男裝可憐專騙熟女 4台籍女「人財兩失」 18:072020/08/09 社會 帶妻小遊貢寮漁港 男獨自潛水失蹤2天 釣客尋獲遺體 19:562020/08/11 社會 模範勞工防汛殉職 家屬慟父親節團聚夢碎 16:282020/08/07 社會 男持電鋸搶銀行竟遭割喉 警方目睹嫌犯倒血泊中喪命 16:572020/08/12 國際 胡瓜1人現身弔唁羅霈穎 曝她最近上自己的健康節目 11:382020/08/12 娛樂 小米歡慶10週年 曲面螢幕、電水壺及魔方延長線開賣 12:122020/08/12 科技 婚友聯誼糾紛多 台中申訴增5成 04:102020/08/12 地方新聞 羅陳屍自宅逾1天 排除他殺 04:102020/08/05 娛樂新聞 社會熱門新聞 陸軍八軍團爆共諜 中校情報官手機拍機密寄金門遭逮 - 社會 太恐怖！台南永康轎車撞機車 21歲女彈飛沖天數公尺 - 社會 充氣娃娃出現神功能 宅男雀躍：不需要女友了 - 社會 「保持完美上天堂」羅霈穎死因出爐 遺體不解剖交還家屬 - 意外 OL爛醉吐滿身 暖男幫清洗「順便脫褲襪」忍臭味想硬上 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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