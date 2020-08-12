搜救人員下探25公尺深山谷，將發黑遺體吊掛至地面

搜救人員下探25公尺深山谷，將發黑遺體吊掛至地面。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中63歲王姓男子日前離家出走，家人在找到一份手寫文件，提到將前往鳶嘴山，字句中透露輕生念頭，立即通報警方協尋。王男失聯12天後，台中市消防局動員大批人力搜救，12日上午11時許空拍機在大雪山雪山路30K下方25公尺深山谷發現已經發黑的遺體。

家屬從黑上衣、藍色牛仔褲認出是王男所有。搜救人員將遺體吊掛至地面，並送往殯儀館，確切死因有待檢警進一步相驗釐清。

(中時 )