彭婉如極力倡導兩性平等和婦女權益，也曾以「女人安全值多少」為主題，來進行各個訴求內容。(中時資料庫)

彭婉如的一生致力於提升婦女平權，並且擔任過多個婦女單位職務，也曾自覺學識不足，更赴往紐約大學繼續深造碩士，並以「婦女研究」為她的研究主題。然而在年僅47歲時，被發現全身赤裸慘死陳屍在高雄鳥松的一處工廠果園裡，後續警方還發現她的屍體上有高達35處的傷口，左眼珠也遭到挖去手段極為慘忍。此命案從1996年至今已長達24年之久，並在2015年11月11日發現幾位嫌疑犯，然而卻都是誤會一場，到了2016年11月30日此命案已期滿，但是負責此命案的專案小組仍表示，將不會放棄全力持續調查抓到兇手。

彭婉如的一生極力倡導兩性平等和婦女權益，她不但積極投入政治圈裡，力求婦女權益，也曾以「女人安全值多少」為主題，來進行各個訴求內容。1988年時，彭婉如曾擔任婦女新知基金會的秘書長，希望透過撰文及各項活動來引起社會大眾共鳴，針對學校教材對於女性的狹窄教學內容。1989年，彭婉如換職在婦女救援基金會，主要關懷各項婦女權益的事項，也特別為針對離婚婦女的諮商模式奠定了基礎。後續彭婉如深知自己所學不足，並在1993年赴往紐約的大學繼續深造碩士學位，並以婦女權益相關來做為自己的研究主軸。學成歸國後，彭婉如致力在以婦女團體結合黨政力量，來推動婦女權益的相關工作。然而致力在提升婦女權的彭婉如，卻在年僅47歲時，被發現全身赤裸，陳屍在現今高雄市鳥松區的某工廠果園裡，殺害手段極為慘忍令人觸目驚心。

鐵皮屋紙廠旁地為彭婉如當年被殺害棄屍。（中時資料庫）

2009年1月22日，警方在現今的高雄市的高屏溪，撈到彭婉如的隨身物品。(中時資料庫)

1999年9月15日，警方在新北市石碇區發現一台計程車司機輕生在內，推測與彭婉如命案有關，然而卻是徒勞一場。(中時資料庫)

1999年9月15日，警方在新北市石碇區發現一台計程車司機輕生在內，推測與彭婉如命案有關，然而卻是徒勞一場。(中時資料庫)

案發當時，彭婉如主要為「婦女參政四分之一保障條款」搭飛機南下高雄表決，結束後要叫計程車回圓山飯店休息後，就從此消失匿跡，直到隔天要開全代會議時，黨員們驚覺彭婉如皆未出現察覺有異，立即報警處理。警方接獲通報後，在1996年的12月3日下午時許，於現今的高雄市鳥松區某一工廠的水果園中發現她的屍體。經鑑識單位調查後發現，彭婉如的屍體身上有35刀的傷口，幾乎全部集中在她的背部，更令人膽顫心驚的是，她的左眼珠竟然遭兇手挖去，而且還被全裸棄屍在園中，從傷口印記可以得知，彭婉如生前曾經奮力抵抗，但是整個果園中並沒有發現凶器，警方因此懷疑此處並非第一案發現場。

1996年12月10日，彭婉如專案調查小組，在彭婉如最後生前的地點，從中調閱監視器發現，有一台極為老舊的計程車在附近徘徊，仍而早期的監視器畫質並非現今設備，只能模糊看到車牌上第一個英文字母Y，也因當時的DNA辯識技術無法有效查獲，只能帶著模糊的線索進行調查。後續這台疑似兇嫌的計程車，被查到是一台贓車，然而卻在3天後得知，這台車的駕駛在案發前1天已經被偷竊，偷車的人技術不佳，躲避警察時自撞大橋，專案調查小組也失去唯一的希望線索。在1999年的9月15日，專案小組在現今的新北市石碇區的某道路上，發現1位計程車司機輕生在車內，遺書中還發現與彭婉如命案有相關，上頭寫著滿滿的致歉用詞，經過鑑識小組比對後，卻發現與兇嫌的指紋完全不同；2015年時，也在台北發現另一名計程車司機涉嫌彭婉如命案，然而比對DNA後仍是失望一場。此命案從1996年至今已長達24年之久，並在2016年11月30日此命案件已期滿，但是負責此命案的專案小組仍不放棄全力持續調查中。

【中天回顧】世紀懸案 彭婉如命案兇手遲未落網(中天快點TV)

(中時新聞網)