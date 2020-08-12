近2年國防預算比起前一年度成長都超過5％，但行政院傍晚公布明年國防支出僅3523億元，比外界預期的3600億元少了很多。主計總處主計長朱澤民晚間表示，明年國防預算增幅很高，「比總預算成長還高」，不會低於今年總支出4094億元。

行政院會明將通過明年度中央政府總預算案，政院傍晚說明總預算編列情形，其中歲出編列2兆1615億元，較今年度增加839億元，約增4％，各項政事支出中以社會福利支出編列5594億元，占25.9％，居首位；教育科學文化支出編列4290億元，占19.9％，居第2位；國防支出編列3523億元，占16.3％，居第3位；經濟發展支出編列2,539億元，占11.7％，居第4位。

對於外界質疑國防預算縮水，只有3523億元，朱澤民說，明年的國防預算的成長「比總預算成長還高」，對不會只有3523億元，所謂的3523億元，還未包括特別預算及非營業特種基金。

朱澤民表示，今年度國防公務預算3512億元，若加計特別預算及非營業特種基金，總計為4094億，明年度預算「絕對比這個數字高很多」，詳細數字明天大家就知道了。

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(中時 )