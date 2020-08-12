高雄前市長韓國瑜被罷免後，8月15日補選將要投票，因應國民黨候選人李眉蓁選情，國民黨希望韓國瑜出面站台。名嘴尚毅夫表示，因為選情一直走下坡，國民黨希望守住基本盤。

尚毅夫在政論節目《新聞面對面》中表示，韓國瑜有跟國民黨秘書長李乾龍的回覆，要不要出來為李眉蓁站台，某種程度上是有遲疑的，然後他的說法是，他出來會不會對李眉蓁造成反面的影響。當時討論的時候，出來站台還是用語音，甚至於討論是不是真播等等的問題，都在方案中討論。

尚毅夫表示，韓國瑜要出來，但是最終什麼形式，李乾龍跟韓國瑜還沒有講好。國民黨主席江啟臣他們連番打電話去找韓國瑜。所以目前為止韓國瑜的動向，應該是李乾龍說得準，不是黃復興說得準。

尚毅夫透露，大家開始要韓國瑜出來，其實韓國瑜一直在遲疑，所以才會有韓團隊先出來。因為李四川開刀，葉匡時已經到私公司去了，不太方便。所以讓前副市長陳雄文出面帶隊，當然某種程度上是，韓國瑜跟他溝通過後，是不是讓韓團隊先出來，他強調，這是韓跟他們

溝通過的。

尚毅夫指出，為什麼江啟臣、李乾龍等這些人來，好像很積極地希望韓國瑜出來，因為大家都沒想到會打成這個樣子，然後大家越估票，汗越流。現在的問題就是補選選情一直走下坡，現在總要在最後關鍵時刻，想辦法如何守住基本盤。

(中時新聞網)