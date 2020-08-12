集保結算所深耕基金產業十餘年，面對瞬息萬變的市場，除持續秉持以金融創新促進數位轉型，並以數位化的思維，從客戶角度解決問題並創造價值外，為進一步促進基金產業發展，集保首次攜手基富通證券等基金銷售業者，以多年打造的基金市場後台系統為堅實基礎，成功彙整「基金資訊觀測站」之龐大境內外基金相關資料，並以連線數位方式開始提供基金銷售機構數據加值服務，此舉象徵集保向「Data Company」的身分在市場又跨出了重要一步。

未來基金銷售機構透過集保結算所提供之數位資料服務，不僅可將相關基金統計數據資訊，包括「每月境內外基金申購、贖回及淨申贖金額」及「月底境內外基金規模及國內投資人持有金額」等資料，整合至其銷售平台作為投資人基金交易決策之輔助工具外，更可將所取得之數據及統計資料進一步分析，以直覺化、視覺化及圖像化方式呈現，讓投資人容易理解與使用，進而增加客戶的黏著度，並透過多元化的管道強化金融教育。

集保結算所董事長林修銘表示，集保本著與基金產業合作共好共榮的理念深耕市場十餘年，面對金融科技發展的浪潮，提出定位自身成為「金融大數據中心」的願景，並引入先進技術，推動資訊整合，以創造資料應用的最大價值。面對市場的快速變化，集保將持續以金融科技為本，透過跨界、跨業、跨境的合作，推動包括基金在內的多領域數位金融加值服務，與市場攜手並進，共創多贏，並協助普惠金融之達成。

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