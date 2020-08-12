這幾天全台各地又再度回到「高溫晴朗、午後雷雨」的典型夏季天氣，但臉書專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》提醒，菲律賓東方有一大片低壓，雖然現在看起來混亂，但若是有熱帶系統出現，受到高壓影響，會很容易導到台灣附近。

颱風前腳剛走，今（12）日全台又回到高溫炎熱的天氣，《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，要請大家關注，菲律賓東方海面上的一大片低壓，因為部分數值預報是有報出現熱帶系統的影子。假設真的有出現，受到這時節的高壓導引，熱帶系統很容易被導到台灣附近。

菲律賓東方又有大片的低壓。（摘自《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

《台灣颱風論壇｜天氣特急》提到，雖然目前太平洋上有個熱帶低壓06W，但整體結構差，預報前景還是不好，預計周六06W會跑到台灣東北外海，如果屆時還在的話可能會很靠近台灣，但強度差，頂多是東半部、恆春雨變多，午後陣雨機率上升。

針對明（13）日的天氣，氣象局說明，明各地天氣穩定、大多為多雲到晴的天氣，僅東南地區有零星短暫降雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地高溫約32至35度，大台北盆地有局部36度以上高溫發生的機率。

(中時新聞網)