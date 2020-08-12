北投警分局偵查隊拾得物業務承辦人才剛因貪汙遭起訴，又爆出接任的王姓警務員，侵占11名民眾共1萬多元，遭第3任的林姓承辦人察覺異狀，立刻向督察組檢舉，而王卻稱「忘記了」，北投警分局調查後，由市警局政風室以業務侵占罪移送辦。

王姓2線2星警官，年約30多歲，去年9月1日到今年1月7日擔任拾得物業務承辦，負責將拾得遺失物輸入系統，並通知失主認領，但其中卻有其中11件，共計1萬多元的現金被接任的林姓員警發現有異，現金不知去向，接任的林姓員警擔心自己受到牽連，先要求王「補回」，但王卻置之不理，林才向督察組檢舉以求自保。

王告訴督察組，他不記得民眾拾獲的現金到哪去，忘記放在哪裡，也沒有交代是否挪為己用。督察組因今年4月，林姓偵查佐侵占民眾遺失的4萬元現金，遭檢察官以貪汙罪起訴，對於案件不敢大意，立刻通知警察局政風室展開調查，將王員以業務侵占罪函辦。

警局得知此事後，擔心4年前市長柯文哲因員警包庇賭場，氣急敗壞地說「明天開始要去北投分局上班！」重演。局長陳嘉昌立刻要求副局長、督察長連續數日到北投分局督導拾得物業務，並要求加強內部管理，杜絕類似風紀案件再犯。

據了解，王員家庭環境優渥，自己還在法律研究所唸書，父親擔任醫師，平時並不缺錢花用，而全案現已移送檢方偵辦，未來可能如林姓偵查，先以業務侵占罪移送，後變更為貪污治罪條例侵占非公用私有財物罪起訴。對於同僚為了1萬多元涉貪，同辦公室的同仁則說「完全想不通」、「為了1萬元害了自己也害了長官！」

(中時 )