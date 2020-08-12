精省20多年，荷園接待所依舊！（廖志晃攝）

行政院長蘇貞昌（右）走訪中興時，曾關切荷園住宿使用情形。（廖志晃攝）

台灣省政府所在地中興新村「荷園」接待所，設有總統套房，曾經是前總統李登輝與政壇人士，商討國家大事的軍機重地；精省20多年後，興建荷園的前省主席邱創煥與李登輝，今年先後辭世，荷園依舊，人事已非！

荷園緊鄰省政資料館，是1991年邱創煥擔任台灣省主席時興建，閩南式建築座落在樓台水榭之間，十分雅致，內部包括2間正副總統套房及8間公務房，總共10間；早年，李登輝進駐時，周邊戒備森嚴，崗哨密布，儼然權力核心特區。

前省主席林政則在任時，舉辦中興八景票選，荷園再度勾起人們的回憶；而荷園的入住條件也逐漸放寬，除了總統套房必須院長級以上才能入宿；其他房間的入住資格也從12職等以上，調降為9職等以上，迄今則是不限職等，公務機關或學校有需求就可發文申請租用住宿。

行政院長蘇貞昌，日前到南投視察，了解中興再造活化情況，就曾詢問究竟有幾個人住過荷園的總統套房？行政院中辦執行長蔡培慧認為，開放是大方向，但仍未定案，將會結合廳舍改善通盤考量。

荷園現由國發會檔案管理局管理，由於總統套房的位階特殊，以及因應特勤維安機動進駐的需求，還有人力不足問題，如果要開放還得進一步考量。

據了解，除了李登輝，前副總統連戰在921震災後，也曾經入住就近指揮重建工作；前總統陳水扁和前副總統陳建仁，都曾暫時休息，但未住宿；副總統賴清德擔任行政院長時，也曾入住荷園，體驗中興風情。

(中時 )