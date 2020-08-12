現今正值炎炎夏日，許多人會到山林或田野從事戶外活動，不過要特別注意這個季節是蛇類活動最頻繁的時期，一旦遇到牠可要多加小心。日前在印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra state）突然出現一條長達11公分的雙頭蛇，且是世界上最致命的蛇種之一，被咬到的後果不堪設想。

根據《鏡報》報導，當地居民撒哈（Dimple Shah）7日在自家外頭發現了一條雙頭蛇，每個頭長約2公分，牠嚇得趕緊通報相關單位前來捉捕，經證實這條蛇是一種名為鎖鍊蛇的品種，學名為山蝰（Daboia russelii），分布於亞洲南部，常見於人類聚居區，被認定為世界上最致命的蛇種之一。

印度林業官員南達（Susanta Nanda）表示，目前已經先將這條鎖鍊蛇帶回研究，雙頭很可能是基因突變的關係，雖然大部分時間都是由其中1顆頭掌握主權，但2顆頭卻還是有可能會遇上彼此爭奪獵物的情況，再加上雙頭行動非常不便，一不小心就落到了掠食者的口中，通常壽命都相當短暫。

據悉，一旦被鎖鍊蛇咬到的人，首先是會感到劇烈疼痛，接著出現嘔吐、頭暈等症狀，一直到最後腎功能衰竭，最後迎來的就是死亡，根據密西根大學的研究指出，每年就有數千人因為被鎖鍊蛇咬到而不幸丟掉小命，因此提醒民眾若在野外遇到時，千萬不要去招惹、玩弄。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)