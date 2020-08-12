受到新冠肺炎疫情衝擊，中國童裝淘帝-KY（2929)公布上半年合併營收達13.76億元、稅後淨損為7.21億元、每股稅後虧損7.59元；董事會決議自13日起至10月12日將實施庫藏股，預計買回自家股票1,000張，買回價格區間為新台幣30元至67元，且當股價低於所訂區間價格下限時將繼續買回。

淘帝-KY強調，整體營運較去年同期大幅減少，主要受到新冠肺炎疫情影響，實體門市銷售因出門購物人潮驟減而大幅下降，再加上自五月起採取降價策略以鼓勵代理商增加提貨，而使得第二季提列存貨跌價損失達4.31億元，隨著未來庫存去化，有機會逐步回沖挹注營運動能。

淘帝-KY旗下TOPBI品牌銷售據點至今仍保持1,307家，淘帝-KY為協助旗下共15個省及3個直轄市的代理商提振當地銷售動能，透過降價策略、加大線上行銷宣傳等，並積極深化電商銷售平台銷售貢獻，2020年上半年電商銷售比重已明顯推升至17％。

淘帝-KY表示，後疫情時代仍積極推動新零售虛實通路資源互導，並在網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢中，布局自有網紅與店員直播帶貨商機，此外，為創造集團整體營運帶來新轉機，並持續深化TOPBI品牌於童裝市場能見度，預計8月22日參加2020中國童裝供應鏈大會暨童裝產業時尚創新展，有望帶來好消息。

(工商 )