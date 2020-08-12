黑松代理50度以上金高再創新紀錄！12日宣布繼今年推出買氣超高的總統紀念酒「自信勇敢ㄟ台灣人」後，再攜手金門酒廠選在別具意義的2020（愛你愛你）年，推出全台首支以施華洛世奇水晶打造的愛情主題金酒「情定晶世金門高粱酒」，希望為高粱酒市場帶來「晶」喜！

黑松表示，「情定晶世金門高粱酒」即日起在全台菸酒專賣店陸續發售，8月18日也將在全家FamiPort開放預購，全台共限量20,999瓶，希望在特別的2020年，將此充滿愛的回憶釀造成「情定晶世金門高粱酒」，給民眾紀念收藏。

黑松指出，自從接任50度以上金高總經銷後，業績逐年成長，近年更不斷以主題酒為品牌增值，代理迄今已推出超過20款主題酒，其中，包括今年4月推出的「58金高千日醇」，為老酒加值，創造一般普飲酒以外的老酒新商機；5月再推出「自信勇敢ㄟ台灣人」總統紀念酒，也掀起搶購熱潮。

為乘勝追擊，黑松12日宣布聯手金門酒廠，首度跨足國際時尚圈，推出首款國際精品版金酒「情定晶世金門高粱酒」，採用施華洛世奇25mm水鑽，以「水晶」、「心型」為設計概念，推出第一款突破性的金門高粱愛情主題酒。

黑松董事長張斌堂說，黑松秉持「視如己出」的態度經銷代理品牌，50度以上金門高粱是黑松重要的代理品牌，也是台灣非常有代表性的高粱酒，持續提高產品價值、創造業績成長是他們的目標，雖然今年面臨很大的挑戰，但仍會持續發揮創意，全力拚業績！

黑松12日記者會也特別邀請演藝圈模範夫妻陶晶瑩、李李仁出席，董事長張斌堂也將全台第一支「情定晶世金門高粱酒」送給兩人，作為水晶婚賀禮。

黑松指出，該款酒選用坑道窖藏999天以上的56度陳高酒體，入口後可感受到酒香層層堆疊的豐富口感，前味迎來的是窖藏酒體經年醇化後帶來的微辛勁道，轉為柔和的清雅微酸，中後味帶出甘草淡淡的甘苦涼爽，最後則由水梨、蘋果果香的甜蜜帶出餘韻。（禁止酒駕．飲酒過量有害健康）

(工商 )