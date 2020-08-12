美國勞工部周三公布7月消費者物價指數（CPI）經季調後月增0.6％，高於市場預估的月增0.3％，跟6月增幅一樣，主要是汽油價格大漲帶動。

扣除食物與能源後的核心CPI月增0.6％，創1991年1月來最大月增幅，高於市場預估的月增0.2％。

(工商 )