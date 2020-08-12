美國7月核心CPI 創1991年來最大月增幅 21:392020/08/12 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部周三公布7月消費者物價指數（CPI）經季調後月增0.6％，高於市場預估的月增0.3％，跟6月增幅一樣，主要是汽油價格大漲帶動。 扣除食物與能源後的核心CPI月增0.6％，創1991年1月來最大月增幅，高於市場預估的月增0.2％。 (工商 ) #月增 #CPI #來最大 #增幅 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情拖累 英第二季GDP萎縮逾2成 創歷來最大降幅 18:232020/08/12 國際 陸7月M2成長、新增信貸低於預期 04:102020/08/12 全球財經 熱門股－台玻 業績回溫價漲量增 04:102020/08/12 證券．權證 亞洲藏壽司9月上櫃 3年內全台展店50家 17:172020/08/12 財經 《傳產》房地合一稅上半年增9成 台中市超過雙北市 15:402020/08/12 財經 股匯雙跌 新台幣創半個月新低 16:392020/08/12 財經 《興櫃股》亞洲藏壽司9月中轉上櫃 目標3年展店至50家 17:222020/08/12 財經 權證星光大道－兆豐證券 華新科 法人轉買力挺 04:102020/08/12 證券．權證 英業達 Q3出貨看雙位年增 04:102020/08/12 證券．權證 港貨輸美 9月25日起須標中國製 04:102020/08/12 全球財經 財經熱門新聞 亞馬遜、臉書、蘋果等52家科技巨頭 聯手告川普 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 狂挖台積電人才沒用 陸晶片巨頭砸錢搶2大咖下場曝光 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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