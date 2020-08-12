肯亞與烏干達農民正在對抗蝗蟲毀滅性的入侵，同時還得面臨迫在眉梢的糧食安全危機，透過拜耳的協助獲贈17萬公升Decis ULV殺蟲劑，其中12萬公升將運至肯亞，5萬公升已運抵烏干達。產品將捐贈給兩國的當地政府用來對抗蝗蟲大軍，拜耳捐贈的殺蟲劑價值約為75萬歐元，這些產品將協助治療17萬公頃嚴重受損農地。

蝗蟲為全世界最嚴重的作物害蟲，所到之處無一倖免。根據聯合國糧食及農業組織(FAO)指出，東非農地已成為25年來最嚴重的蝗蟲入侵受害者。今年年初，FAO呼籲各界捐贈殺蟲劑，包括Decis ULV的活性成分Deltamethrin，也是唯一可有效對抗沙漠蝗蟲的成分。透過拜耳作物科學部所捐贈的殺蟲劑，將協助對抗這些正在當地造成糧食安全威脅的遷徙害蟲。

肯亞、烏干達蝗災嚴重，拜耳攜手2國提供藥劑治療17萬公頃受損農地。(拜俺提供)

「我48歲了，但我從來沒見過像蝗蟲入侵農地所造成的這般傷害。牠們的數量多到如同大軍過境。你可以清楚看到牠們，有些是黃色有些則是綠色。當牠們飛過一個區域時，大概兩個小時後才會全軍撤退，基本上牠們會聚集在一起並形成一片移動烏雲。」Pius Nyagah Muchenge說道，他是一位肯亞農夫，在自家4公頃農地上種植豇豆與綠豆。「我們遇到最大的挑戰之一，是我們對抗這類害蟲所用的傳統方法完全無效，我們試著在村莊內發出噪音，包括敲打鐵皮嚇走蝗蟲，但效果十分有限。我們後來獲得當地機關的協助，他們對蝗蟲噴灑藥物，有些蝗蟲便立刻死亡」。

拜耳捐贈的殺蟲劑解決了燃眉之急，因為這些農夫正準備對抗新一批蝗蟲大軍的到來。近期大雨預期會導致蝗蟲在東非出現另一波繁殖，可能會造成更嚴重的災害並擴散至其他非洲地區。

「烏干達已經發生四次重大入侵且持續遭遇更多蝗蟲入侵，而我們不斷努力消滅牠們。所以我們感謝拜耳的貢獻」農牧漁業部部長Hon. Vincent Ssempija表示。「這將有助於我們控制從東邊進入烏干達，且入侵25個主要地區的害蟲。」

「拜耳致力於建立一個彈性更高的食物系統便可對抗如沙漠蝗蟲般的糧食安全威脅。」拜耳作物科學部總裁Liam Condon表示，「我們必須提供小農必要工具，協助他們對抗嚴重蝗蟲過境、養家糊口與維持生計，同時努力替未來增加彈性。

今年初，入侵肯亞的最大批蝗蟲面積約佔2,400平方公里，由高達2,000億隻蝗蟲組成。這些害蟲每24小時可掠奪將近40萬頓食物，相當於每天可餵飽8,400萬人的農作物量。沙漠蝗蟲在瘋狂覓食與繁殖過程中，每天可飛行高達130公里。

這項災害代表這些東非國家的嚴重糧食危機威脅，其中多數國家早已面臨食物短缺。肯亞34%的GDP來自農業，此次蝗蟲入侵是過去70年來最為嚴重的一次，正威脅著國家的經濟與糧食生產。根據法國非營利組織Acted指出，肯亞東北邊的曼德拉縣因65%的農產品受損，導致糧食價格飆漲。此外，肯亞的畜牧業正值三年乾旱期，需要長達五年的時間才能恢復。

「在這種情況下，物流是主要議題；確保我們在對的時間與對的地方提供對的產品，是在艱困的時刻給予農夫協助的關鍵」，拜耳作物科學部門New Venture Lead for Africa 主管Sylvestre Jobic表示。

拜耳也與當地政府以及NGO合作，推動產品使用安全。捐贈給肯亞與烏干達的17萬公升Decis ULV於法國製造，並於利馬的拜耳工業廠房生產，該廠房專門用來調配、包裝與配送農夫專用的植物保護產品。

(寶島)