國民黨主席江啟臣12日特地南下輔選，更在晚間參加羅智強「野台開講」直播節目力挺李眉蓁。（洪浩軒攝）

高雄市長補選進入倒數，國民黨主席江啟臣12日特地南下輔選，更在晚間參加羅智強「野台開講」直播節目力挺李眉蓁，江啟臣在節目中狠酸陳其邁並沒有在2018市長選舉服輸，反而心心念念想著當時的對手，韓國瑜已經成為他的心魔。

江啟臣表示，陳其邁當時輸了市長選舉並沒有服輸，最近幾天他的發言心心念念講的都是韓國瑜，韓國瑜已經成為他的心魔，所以他們最近也一直在努力跟陳其邁提醒他現在的對手並不是韓國瑜，而是李眉蓁，不要一天到晚扯到韓國瑜，陳其邁甚至還講出不應該沒收罷免的努力之類的談話，他不禁想問陳對民主的認知為何？

江啟臣指出，國民黨面對此次補選推出年輕有為、勇敢面對挑戰的李眉蓁，努力為高雄爭取服務的機會，但對手陣營則是推出2018被淘汰的選手，費盡心力消除所有障礙後如今再度參選，根本沒把高雄人的民主當一回事，還一直心心念念想著當時擊敗他的對手韓國瑜，顯然陳其邁沒有走出2018的陰影，所以他對李眉蓁的選情保持平常心而且有信心。

江啟臣認為，這場補選並不單純是場選戰，民進黨的種種作為搞得好像高雄一定要綠營才能執政，輸了就必須一直投票投到贏，所以他們的光榮是投三次，這就是民進黨所認為的民主，原本惜情的高雄已經變成對立的高雄，他們將會團結一心力抗民進黨。

(中時 )