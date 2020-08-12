木村拓哉47歲近照老態明顯。(取自日網)

2018年的木村拓哉。(本報系資料照)

「日劇天王」木村拓哉與工藤靜香結婚20年，感情恩愛，生下的2個漂亮女兒木村心美與光希，也繼承父母衣缽，相繼踏入演藝圈。只是外界除了關心他2個女兒的發展時，也注意到昔日帥氣男神木村拓哉也難敵歲月，近照法令紋明顯，讓日本網友驚呼：「木村拓哉變得像老爺爺了！」

47歲木村拓哉近來一張與愛犬看書照引發日本網友討論，臉上深刻的法令紋讓他老態盡現，「是別人吧」、「嘴角老化是因為吸菸嗎」、「消瘦了」、「失去太多水分了吧」、「稻垣吾郎草彅剛現在還是很年輕帥氣，木村拓哉和中居正廣則一下子老了」、「紫外線的關係嗎」。

其實木村拓哉與妻子工藤靜香都喜歡衝浪，他還因為安全考量不擦防曬，曾有粉絲向他反映，指他皮膚一天比一天黑，擔心會影響演藝工作，也稱過度曝曬會讓皮膚老化，長斑長皺紋，但當時42歲的他則自信表示：「我連一顆曬斑都沒有。」

(中時新聞網)