38歲南韓女星宋智孝曾被選為第一天然系美女，在韓國有「童顏女神」的稱號，尤其在韓綜《Running Man》大方不做作的形象，深受粉絲喜愛，近日有網友把她10年前在節目的照片和最新劇照作對比，沒想到完全看不出差別，讓眾人驚呼太扯！

有網友在臉書PO出2張宋智孝照片，一張是她2010年剛加入《Running Man》的時期，另一張則是她近期熱播新劇《我們愛過嗎？》的劇照，兩張同樣角度、同樣髮型的照片相隔10年，宋智孝卻完全沒變，臉上幾乎看不出歲月的痕跡，難怪該網友配文寫下：「2010年的宋智孝與2020年的宋智孝（發抖）」。

宋智孝10年前後根本沒差異，被狂讚是不老童顏。（圖／翻攝自臉書）

照片曝光後，不少網友跟著驚呼「完全沒差別」、「宋智孝是吃防腐劑長大的吧」、「說是昨天跟今天的照片我也信」、「根本逆生長」、「不只沒變還更加漂亮」，凍齡美模讓眾人驚嘆連連。

(中時新聞網)