為實現智慧城市願景，因應資訊整合發展的趨勢，台中市政府正研訂數位政策，今日舉辦專家學者及各機關的研討會，由祕書長黃崇典擔任會議主持人、研考會主吳皇昇協同主持，邀請行政院政務委員唐鳳、逢甲大學周天穎院長、政治大學教授朱斌妤、陳敦源、東海大學教授楊朝棟等專家學者，相關局處共同就數位政策願景、目標及策略進行討論交流，作為台中市數位政策的研訂參考，為台中智慧城市發展注入強心針。

黃崇典表示，台中市以往較缺乏明確的數位發展白皮書，在面對空汙、災防治理、治安、交通等議題，如何運用資通訊技術來協助政策制定及民眾服務，也面臨整合度不足的問題，因此數位政策的研擬有其必要性。

吳皇昇指出，研考會及資訊中心藉由SWOT分析瞭解台中市內外部的優劣勢、威脅及發展契機，擬定出政策輪廓，綜合國外案例研究及在地專家訪談，初步勾勒出「便民、效率、共創」願景，配以三大目標、十大策略。

此外，更提出各項策略的短中長期規畫，在組織面計畫未來成立數位治理局及跨組織的委員會來整合各局處資訊運用，藉由與會專家的豐富經驗，為市府的數位政策提供建言，讓內容可以更臻完善及更接地氣。

唐鳳和與會專家肯定台中訂出的數位政策草案，強調數位治理局與跨單位委員會重要性，提醒後續政策面須考量到法制面的訂定，以及與中央政策的連結，方能爭取相關數位預算。

黃崇典說，在這次的訪談中吸收了許多寶貴的經驗與建議，參酌納入數位政策的修訂，未來希望藉由台中市政府數位政策的擬定以及數位治理局的成立，有效控管市府中長期數位政策的執行，培育數位人才。

同時整合市府各項資訊資源與加強橫向資訊流通，推動產官學合作契機，提供民生應用整合性服務，強化政策宣導與市民溝通管道，期盼未來打造一座貼近市民生活的智慧宜居城市。

(中時 )