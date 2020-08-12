印度為了增強邊境防務，將2架印度航太公司(HAL)生產的輕型戰鬥直升機（LCH），派駐到拉達克，以在短時間內提高當地的軍備實力。有趣的是，LCH仍在測試中，並沒有正式服役。

防衛世界(Defense World)報導，從6月起，印度與中國大陸發生加勒萬河谷（Galwan Valley）衝突之後，印度在當地多次增加防衛裝備，包括Su-30MKI戰機巡弋當地，也派出戰車部隊在附近留守，另外要求法國趕緊將飆風戰機(Refale)運交，而最新的軍備提升，是將自製的LCH戰鬥直升機派到地。HAL公司表示，LCH直升機成功展示了其快速部署能力，可以在嚴苛環境與極端溫度下運作。

HAL LCH Helicopter Production to Start Soon | LCH in Detailed Action

印度空軍副部長哈吉特‧辛格‧阿羅拉元帥(Harjit Singh Arora)與直升機試飛員蘇巴許‧強恩(Subash John)一起參加了「LCH直升機臨時部署行動」的說明會。

阿羅拉元帥說：「鑑於邊境局勢的多變，我們自製的LCH直升機，已被部署用於空中巡邏行動。」

LCH是在2006年開始開發，並於2010年3月29日首飛，鑑於高原邊界衝突時有所聞，該型直升機著重高海拔飛行能力，以及夜間觀測性能，可以在各種條件下的高海拔地區，進行偵察與火力壓制的任務。有些資料稱其為虎鳥式(Tiger bird)。

印度空軍已下訂65架，而印度陸軍也訂購114架，但是量產進度很慢，目前總數只有4架，派到拉達克的2架就是唯二的量產型。

(中時新聞網)