美國衛生部長阿扎爾日前拜會總統蔡英文，傳出口誤，昨(11日)親自認了「意外發音失誤」，將「Tsai」總統的發音念錯。此事引起台灣各界熱烈討論，前立委沈富雄則認為，因為在美國的政壇上他們提到習近平的機會比較多，所以不小心就嘴滑講錯。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，他想來對這件事情做一個合理的解釋，單音一個字的，本來老美就很糊塗，但是在美國，美國人、美國的政客和美國的政壇談到習近平的機會，跟談到蔡英文的機會的比例，「我想100比1吧」。

主持人趙少康回應，「什麼100比1，10000比1，誰會講蔡阿當然是講習嘛 川普每天罵也是習。」 沈富雄則指出，「所以他來到台灣，就等於是來到兩岸了，來到中國了嘛，所以他想到領導人的話，嘴一滑講成Xi的可能性不是沒有。」一旁的綠委郭正亮聽到後直呼，「也沒這麼離譜啦。」

接著沈富雄說了一個笑話來說明，「之前有一個美國人說現在是President Hu，別人就說，什麼Hu，現在is Xi習近平，美國人則回答你在開玩笑嗎？他是男的不是女的（she）。」

最後，沈富雄分析，蔡這個字有ts的發音，很難發音，老美看ts不曉得怎麼發音，他們會念成Tsai，不會念蔡（ㄘㄞˋ）。

(中時新聞網)