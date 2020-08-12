立委趙正宇涉「陽明山墓園地目變更案」索賄千萬，目前被羈押禁見。營建署晚間發出新聞稿，強調國家公園計畫通盤檢討規定程序辦理中，並無不法或不當。陽明山國家公園範圍內墓園僅准予保留作原有使用，且各國家公園進行通檢皆會合理檢討範圍邊界，一切公開透明，也將報請行政院核定。

陽明山墓地地目變更案不僅扯出立委收賄，還有陽管處官員被轉為被告，檢方持續調查中。內政部營建署表示，依據國家公園法第9條規定第2項規定「前項區域內私有土地，在不妨礙國家公園計畫原則下，准予保留作原有之使用。…」，經查該墓園土地自1985年劃入陽明山國家公園範圍後，即劃為第三種及第四種一般管制區，依據陽明山國家公園保護利用管制原則尚無允許使用殯葬使用項目，目前該管理處僅允許該墓園既有設施使用，並無外界傳言「仍持續開挖新墓穴」、「當年墓園被劃進業者照開挖」情事。

內政部營建署特別強調，國家公園計畫於公告實施後，依據「國家公園法施行細則」第6條規定，每5年進行整體計畫的通案性檢討。由於早期測量及圖資技術較為粗略，因此發生把既有合法使用的私有土地劃入國家公園範圍內，成為通檢人民陳情案件的標的。因此，國家公園管理處會針對園區特性，在通盤檢討作業時另行訂定分區變更及範圍調整原則。例如，該園成立前已存在之原有合法建築物被劃入該園範圍者，可陳情劃出國家公園範圍。

營建署表示，目前國家公園計畫的通盤檢討作業，是依據「國家公園計畫通盤檢討作業要點」規定，由各該國家公園管理處組成通盤檢討作業小組辦理。在國家公園計畫之通盤檢討前，各國家公園管理處均公開徵求意見公告30日，分別通知有關機關、地方政府及鄉鎮區公所，彙集所有人民陳情建議後，依據通案性檢討變更原則，逐案檢討納入規劃草案後，續依據「國家公園法」第4條規定，提請內政部國家公園計畫委員會辦理審議，如經審議同意後，報請行政院核定，以符合計畫核定的法定程序。

(中時 )