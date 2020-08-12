雲朗觀光集團總經理盛治仁12日到台中市府暢談全球化與數位化衝擊，儲備面對未來急速轉變的應變能力。（盧金足攝）

雲朗觀光集團總經理盛治仁今日到台中市府「終身學習講堂」分享「領導力和創新」，市長盧秀燕出席擔任引言人，鼓勵團隊面對職務挑戰，克服困難實現自我成就。

盛治仁說，在全球化與數位化衝擊下，積極學習新事物，儲備面對未來急速轉變的應變能力，跨界學習整合力，實現文化與創新精神。

台中市政府公務人力訓練中心今日在台灣大道市政大樓舉辦「終身學習講堂」，由盛治仁分享「領導力和創新」，吸引約300人各機關代表報名參加。

盧秀燕說，盛治仁曾任東吳大學政治系教授與節目主持人，於2007年被延攬擔任台北市政府研考會主委，創建1999市民熱線，因成效良好，各縣市政府紛紛成立。

此外，成功舉辦2009年台北國際聽障奧運，後升任行政院文建會主委一職，推動「文化創意產業發展法」與一系列建國百年相關活動，現為企業界的優秀領導人。

她期勉市府團隊透過演講，不論面對職務轉換或困難，中間如何轉換心情，如何在每個階段做的很好，接受挑戰克服困難，實現自我做出成績，值得大家學習。

盛治仁以雲朗集團觀光產業為例，分享如何突破框架，在全球化與數位化衝擊下，積極學習新事物，儲備面對未來急速轉變的應變能力，帶動公務同仁與時俱進，跨界學習整合力，實現文化與創新精神。

盧秀燕特別致贈「湖心亭漆器盤」，感謝盛治仁與市府團隊分享人生經驗。

(中時 )