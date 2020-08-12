海鮮的價格通常都是秤斤論兩，現代人精打細算，尤其現在網路發達，若是販賣海鮮的價格沒有透明化，很快就會在網路上被評論，一位女網友日前到澎湖遊玩，在一間海產店點了一盤生魚片，結果上菜後讓她超傻眼，忍不住拍照抱怨，但網友一看照片，卻說「賺到了！生魚片下片鋪的是昂貴進口貨」。

女網友忍不住嘆自己不是盤子(圖片取自/爆怨公社)

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示在澎湖一間海產店，點了200元的生魚片，因為菜單上只有標註價格，沒有標註份量、也沒有照片，當料理端上桌後，上面擺著「6片」生魚片，雖然一塊魚肉並不算薄，但數量實在有點少，讓女網友有點無法接受。

雖然認為這樣的份量有點貴，但既然都點了，當然還是得照吃，只是一口咬下卻覺得「中間沒有解凍完全」，讓女網友忍不住抱怨，說自己不是「盤子」、也沒有「很有錢」，所以她忍不住PO網詢問大家「在澎湖吃這盤200元算貴嗎」？

照片引起網友熱議，大部分都認為這樣的份量、價格的確偏貴，但離島物價偏高也是事實，畢竟物資補給運費很高，勸告大家千萬不要以為靠海吃海產就會便宜，只能保證會比較新鮮而已；不過也有網友笑虧「澎湖蘿蔔是進口的」、「鋪盤的是天山雪蓮，妳賺大了」、「貴當然貴，蘿蔔絲比生魚片貴」、「貴在擺盤！妳吃的是藝術」。

(中時新聞網)