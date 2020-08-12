公共工程執行件數多，廠商施工品質不一，如未及時督導廠商，工程品質將受影響，科技日新月異，工程建設與時俱進，台中市建設局開發「智慧化施工監造管理系統」，智慧化管理工程、資訊及人員，提升公共工程品質。

建設局長陳大田說，每年工程執行件數繁多，承辦人員負荷重，工程施作廠商施工品質不一，「智慧化施工監造管理系統」針對興辦工程的施工、監造等相關資訊進行智慧化及系統化管理，落實資訊即時性、文件正確性、資料詳實性。

陳大田強調，廠商如能落實填報資料，系統並建置估驗計價管理模組，有效節省廠商整理請款資料時間，加速付款流程；該系統開發包含工程資料、施工工項、施工日誌、監造報表、施工查驗及估驗計價等管理模組，協助機關及廠商強化工程品質管理。

預計今年8月底前完成相關作業，辦理系統試營運，並依試營運期間回饋意見進行功能檢討及調整，明年度正式執行。

(中時 )