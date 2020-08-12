有網友在網路論壇PTT爆料，台灣大學會計系下學期出現一門「企業經營與公共政策」選修課，每週二上課3小時，授課教授是前國民黨主席朱立倫；朱立倫辦公室今晚表示，朱確是在台大會計系邀請下，再回台大開課，9月中旬開始上課；朱擔任新北市長就會回台大教課，這次是應邀恢復兼課，不必聯想太多。近朱人士則說，教書與從政不扞格。

有網友戲稱這門課「感覺很涼」；朱辦表示，朱立倫開的課程從來都不涼，想輕鬆混過沒那麼容易，所以想修課的學生，要有心理準備。

網路也有人指朱立倫因發言挺黎智英言論自由，遭藍營支持者排山倒海砲轟而感到「心冷」，才回台大開課，可能不選明年國民黨主席及下屆總統了。不過一位知情的近朱人士指出，朱立倫擔任行政院副院長、新北市長期間，曾斷續回台大教課，這次受邀回台大開課，一切作業由台大安排，雖然朱幕僚也是7月才被朱告知，但黎智英被港警逮捕是這兩天的事，兩者根本風馬牛不相干，部分網友的想像力太豐富了，「返校教書與從政也不會有扞格」。

該人士說，朱立倫35歲成為台大最年輕的正教授，直到1998年參選立委時已在台大會計系任教6年，擔任立委、桃園縣長、行政院副院長以至新北市長，也會在台大兼課，不過最近3年的確沒開課。朱立倫曾說，隨著職務變換，外界對他有許多不同稱呼，但朱很喜歡和年輕人逗陣，還是最喜歡被稱「老師」。

朱立倫這次開課「企業經營與公共政策」，只限會計系學士班四年級以上的本系學生選修，上課時間為周二的第7到9節課，預計招收50位學生，其中10位不限本科系。

(中時 )