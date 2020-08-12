外貿協會12日舉辦COMTECH INDIA X Taiwan Excellence線上新品發表會暨採購洽談會，不僅是作為明年印度資通訊暨智慧城市展（COMTECH INDIA 2021）的前哨熱身活動，更是率國內業者爭取200億美元智慧城市商機。貿協秘書長葉明水指出，資通訊產業與技術是台灣強項，台灣有揚名全球的「COMPUTEX」，期「COMTECH INDIA」打造成印度的COMPUTEX。

葉明水指出，由於台灣資通訊設備及技術廣泛應用於各種智慧城市解決方案，符合印度近年數位化轉型及智慧城市發展，今年起Smart Asia India更名轉型為「COMTECH INDIA 」（印度資通訊暨智慧城市展），聚焦資通訊與智慧手機供應鏈、智慧城市解決方案、電競及新創等四大主題，該展原預計於今年9月29日至10月1日舉辦，但因疫情影響，延至明年下半年辦理，但需視疫情狀況確定。

印度電子公會秘書長Mr. Rajoo Goel則透過視訊表示，印度智慧城市計畫已經選定100個城市，將升級為智慧城市，這個計畫項目下的招標金額已經超過190億美元，這對台灣來說是很大的商機。尤其在能源管理、廢棄物及廢水處理、都市交通及關鍵的市民服務系統等強化都市基礎建設等項目。

而因應新冠肺炎疫情所帶來的需求，台灣精品企業運用智慧科技防疫在國際上出色的表現，亦吸引印度孟買Apical Impex、班加羅爾Medical Sensors India及尼泊爾Green Technology等業者亦積極洽詢人臉口罩辨識系統、溫度偵測、智慧城市AI監控等解決方案。

(工商 )