美國勞工部周三(12日)公布7 月消費者物價指數 (CPI)，核心 CPI 月增 0.6%，與超乎市場預期的0.2%，年增1%，略低於市場預期的1.1%，創下1991 年 1 月以來最大單月增幅，加上美國政府宣布將預購1億支新冠肺炎疫苗，再度激勵市場，美股周三開盤上漲264.35點、以27,951.26點開出。

截至台北時間12日晚間9點40分，道瓊指數上漲234.19點或0.85%、暫報27,921.10點；標普500指數上漲30.72點或0.92%、暫報3,364.41點，距離2月19日創下3935.32點的歷史高點紀錄只有0.5％；科技股回神，那斯達克指數上漲117.73點或1.09%、暫報10,900.56點。

美國總統川普周二晚間表示，美國政府將預購 1億劑Moderna的新冠肺炎疫苗，目前該疫苗已經進入後期臨床試驗。Moderna股價開盤勁揚逾7％，隨後漲勢收斂至3%。

科技巨頭近日高檔回檔修正後，蘋果、亞馬遜、臉書以及谷哥周三早盤均上漲逾1%。台積電開盤雖小幅下跌，隨後翻紅上漲0.02美元或0.03%、暫報77.96美元。

(中時新聞網)