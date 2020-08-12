影》槍手意圖行刺川普遭槍擊活逮畫面曝光 22:112020/08/12 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名男子意圖行刺川普，遭美國特勤局人員開槍擊中倒地，圖中央地上是他所持的手槍。（電視畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普10日在白宮召開新冠疫情新聞發布會時，一名持槍男子在白宮外伺機行刺他，結果遭特勤局人員開槍擊中並活逮。美國廣播公司新聞網（ABC News）播出了這段過程。 10日當天，川普召開新聞發布會時，由於白宮外發生意外事件，川普被特勤局工作人員緊急護送離開現場。當時多家媒體報導了此事。白宮方面後來解釋，白宮外發生槍擊，情況已得到控制。但並未詳細說明究竟發生何事。 White House Shooting | Secret Service Shoot Gun-wielding Man [CAUGHT ON TAPE] ABC News於11日播出一名男子持槍在白宮外，遭到特勤局人員開槍擊中，隨後被逮捕送醫的畫面。 意圖刺殺川普男子遭槍擊活逮 (中時 ) #白宮 #川普 #特勤局 #槍擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞馬遜、臉書、蘋果等52家科技巨頭 聯手告川普 21:142020/08/12 財經 洋基和TikTok簽贊助約 川普禁令若上路「合約秒終止」 14:242020/08/12 體育 港貨輸美 9月25日起須標中國製 04:102020/08/12 全球財經 頭條揭密》拜登超強搭檔賀錦麗的中國政策：務實警惕而不敵視 20:482020/08/12 政治 賀錦麗被拜登提名副手 藍營的他讚極為傑出 16:472020/08/12 政治 白宮外傳槍響 總統這回沒躲碉堡 04:102020/08/12 國際大事 450億砸下去！ 川普向莫德納採購1億劑新冠疫苗 13:092020/08/12 國際 川普打壓微信 一關鍵讓澳門博弈產業連帶遭殃 07:002020/08/12 國際 資深媒體人：陳國祥》美國與邪惡軸心的距離 18:392020/08/12 名家 趕盡殺絕！TikTok恐被蘋果Google下架 商家也不得在TikTok登廣告 16:252020/08/12 國際 國際熱門新聞 大陸鈉冷式快滋生爐 完成急停爐安全測試 - 國際 2020美大選》川普：若選輸陸將吃下美國「你們都要學中文了」 - 國際 蓬佩奧：中共構成挑戰大於蘇聯 現況非冷戰2.0 - 國際 川普有執政優勢 對手寄望疫情與種族議題！副手就位 拜登要扳倒賴皮總統 - 國際大事 - 中國時報 美學者：台灣應停止向美亂買「無用武器」 台美友誼應以「誠實」為根基 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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