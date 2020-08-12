美國總統川普10日在白宮召開新冠疫情新聞發布會時，一名持槍男子在白宮外伺機行刺他，結果遭特勤局人員開槍擊中並活逮。美國廣播公司新聞網（ABC News）播出了這段過程。

10日當天，川普召開新聞發布會時，由於白宮外發生意外事件，川普被特勤局工作人員緊急護送離開現場。當時多家媒體報導了此事。白宮方面後來解釋，白宮外發生槍擊，情況已得到控制。但並未詳細說明究竟發生何事。

White House Shooting | Secret Service Shoot Gun-wielding Man [CAUGHT ON TAPE]

ABC News於11日播出一名男子持槍在白宮外，遭到特勤局人員開槍擊中，隨後被逮捕送醫的畫面。

(中時 )