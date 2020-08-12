由經濟部國貿局與外貿協會舉辦的「東協澳紐線上商機日」12日登場，包括98家台灣廠商，與來自越南、菲律賓等9國30家買主共同上線參與138場採購洽談，預期商機達2,909萬美元。

貿協指出，此次參展採購品項多元，特別集中於資通訊類產品，包含物聯網、智慧產業有農業、醫療影像、交通運輸、以及網通、電腦及周邊產品等，另有機械包括工具機、食品、塑膠、以及綠能、醫材等；另值得注意的是越南及菲律賓買主皆有機器手臂自動化解決方案需求，反應東協國家市場需求及產業升級的轉變。

在全球新冠肺炎疫情進入第二波的同時，東協、澳洲等國亦陸續重回封城的緊急狀態，陸續加碼採購需求，顯示市場商機潛力無窮。多數買主表示，除了尋找新的合作供應商，因應當地需求開拓新的產品線，目前仍有一定的採購需求。

多數買主提到台灣產品優質、產品選擇多元、價格具競爭力，當地接受度亦高；採購塑膠機械的馬來西亞買主表示，台灣產品在當地具高度競爭力；另一家年營業額達5千萬美元、採購工具機的越南買主則提到，台灣產品除了價格具競爭力，產品技術也先進，希望有進一步合作機會。

友訊科技第一次參加視訊洽談，即獲得回響，洽談的菲商欲代理友訊的產品，雖然友訊在菲律賓已有子公司，但看好雙方後續合作機會。另外，與採購智慧交通解決方案印尼商洽談的慧友電子表示，目前想拓銷紐西蘭、澳洲、新加坡、泰國及印尼市場，也是第一次參加視訊洽談活動，相當看好與印尼商未來合作的可能。

此外，近年隨著東協及澳紐市場對綠能產品需求增加，大同公司想拓銷太陽能電纜至菲律賓及越南市場，本次與越南買主洽談，提到因買主採購品項屬客製化生產，亦看好未來商機，將會持續追蹤後續商機。

在機械方面，加工機械廠堡豐工業則與2家越南買主洽談，認為越南受新冠肺炎疫情影響小，又受惠多數大廠移出中國大陸，相當具拓銷潛力。

貿協指出，隨著美中貿易摩擦、疫情影響等議題持續，全球商業環境變動劇烈，各跨國大廠加速移轉其生產基地，其中以東協地區最有機會取代中國大陸成為下一個世界工廠，經濟表現亦相對強勁。根據國際貨幣基金（IMF）及亞洲開發銀行（ADB）數據，東協2020年經濟成長率分別約-0.6%及-2.0%，比起全球其他國家受疫情的影響相對小；2021年疫情過後可望成長約6.4%（IMF）及5.1%（ADB），經濟反彈力道大。

(工商 )