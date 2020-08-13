新冠肺炎疫情持續在全球延燒，南韓累計確診人數攀升至14,714例，造成境內至少305人染疫喪命。樂天集團旗下連鎖速食店儂特利（LOTTERIA），近日傳出大批職員集體聚餐後染疫，相關確診數已達到11例，還有可能繼續增加，目前防疫當局已緊急封鎖7間分店。

根據《韓聯社》報導，6日下午3點到5點間，首爾市內儂特利各分店員工聚集於廣津區君子站分店開會，當時共有10人參加；會後大家前往陵洞路上一間豬腳店續攤到晚上7點，接著一行人又到「Chicken Baengi」（치킨뱅이）陵洞站分店大嗑韓式炸雞，期間陸續有人加入，總計有19人與會。

其中一名居住在京畿道高陽市的職員，於11日首先宣告確診，在進行疫調並篩檢相關接觸者時，確診人數開始連環爆，陸續又有9名住在首爾地區的職員染疫。儂特利緊急關閉群聚感染的相關分店，包括惠化店、君子店、淑明女大入口站店以及建大店等7間分店。

南韓防疫當局指出，當時10名職員在舉行會議時，並未配如實配戴口罩，才會導致病毒迅速擴散，目前正積極查明感染來源，以及確診患者的接觸史，當局同時也向民眾發送簡訊，要求曾到過相關餐廳的人主動前往採檢，不過由於已經過了一段時間，相關確診人數恐怕還會繼續攀升。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)