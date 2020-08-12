蔡總統今天在民進黨中常會前表示，民進黨會信守承諾，堅定支持香港人民爭取自由民主，並要求政府部門持續提供港人必要的人道協助。國民黨主席江啟臣今晚在臉書指出，挺香港需要的是具體行動，蔡政府迄今9度發言撐香港，請執政者要口惠實至，別讓撐香港成為棄香港。

江啟臣以「挺香港需要具體行動」為題發文說，民主的真諦是彼此尊重並且包容不同立場與聲音，新聞自由更是促進社會進步動力，它們讓民眾保有多元價值，享受自由的生活，社會因此而持續向前。

他說，壹傳媒不論立場或觀點如何，都是民主社會多元意見的呈現，創辦人-黎智英與管理高層被拘與大規模的搜查，坐實了外界對於港版國安法的憂慮，引發的寒蟬效應，更讓人擔心未來的香港會失去多元價值的樣貌。

江啟臣指出，挺香港需要的是具體行動，蔡政府迄今9度發言撐香港，而具體行動只有提出「香港人道援助關懷行動方案」，我們都在跟時間賽跑，很遺憾從「港版國安法」的立法到執行的此刻，具體的「救援行動」、給予什麼樣的「協助」或「安置」都付之闕如。

他說，在現行法律欠缺授權基礎下，任何的救援行動方案，隨時可以改變條件或終止，不只欠缺依據，讓行政淪於恣意，更可能讓撐香港淪為空談。

江啟臣強調，過去蔡總統甚至揚言終止港澳條例的適用，在兩岸關係條例未修正，也不制定難民法的情形下，若逕自終止港澳條例，將香港視為大陸地區，我們要如何援助受到迫害的港人？別讓撐香港成為棄香港，請執政者要口惠實至。

江啟臣也呼籲民進黨政府，請正視各界對於修正港澳條例的呼聲，別只會一再強調修法沒有必要，真要撐香港就修法，給予具體明確的申請程序與保障依據，選舉撐香港、選完棄香港，「口惠不實」傷害的就是中華民國的國際形象，拿國家利益兌換選舉利益，全民絕不能認同。

(中時 )