每小時將近有100顆流星經過！難得的天文景觀「英仙座流星雨大爆發」就在今晚。天文館表示，在今（12）日前後，只要在無光害的寬廣場所，都能用肉眼直接觀賞英仙座流星雨出現。氣象公司《天氣風險》也透露流星雨觀賞指南，謹記3大原則，好好欣賞流星美景吧！

根據天文館介紹，英仙座流星雨的母彗星是第109號週期彗星—史威福-塔托彗星（109P/Swift- Tuttle），同時是也是年度三大流星群之一，活躍日期為7月17日至8月24日。預估今年的極大期發生於今天（12日）9時至13日0時，不過，在極大值前後時間仍有機會看到數量不少的流星。

天文館指出，想觀測流星雨不需要使用到望遠鏡，但要到光害少，視野遼闊的地方較佳，建議高山或海邊都很合適。此外，天文館指出，天空中的任何角落都有機會觀測到流星，不僅只出現於英仙座。只是英仙座附近出現流星的機率較高，可朝東北方廣泛區域搜尋。

天氣風險表示，觀賞流星雨謹記三大原則：「避開光害」、「遠離人群」、「注意安全」。（摘自天氣風險）

另外，知名氣象預測公司《天氣風險》也分享觀星訣竅，首先，觀賞流星只要找個開闊處，緊盯著天空就可以，因墜這些流星體墜入地球的速度非常之快，往往只會在天空中出現不到一秒的時間而已。接著，需熟記三大原則：「避開光害」、「遠離人群」、「注意安全」，建議到沿海空曠、遠離市鎮的地點觀看。

至於天氣方面，天氣風險指出，近山區仍有被雲遮蔽的機會，沿海地區反而雲量較少，有較高機會可以看到流星雨。注意，警方也在陽明山實施彈星交通管制，不克前往觀賞的民眾，可透過「網路天文館」觀看英仙座流星雨網路直播，將可看到陽明山、梨山、蘭嶼、東引等地的流星雨情形。

(中時新聞網)