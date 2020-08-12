蔡英文總統今晚在美國智庫發表演說，重申兩岸關係互動將秉持「和平、對等、民主、對話」的四項原則維持兩岸互動，並持續尋求和平共存之道，避免兩岸關係惡化。至於臺美關係，她也將在第二任期內，繼續與美國合作，首要任務即在區域的共同利益，建立更具建設性的臺美安全合作關係。

蔡英文總統日前應華府智庫「哈德遜研究所」與「美國進步中心」共同邀請，於「蔡英文總統闡述臺灣所面臨之外交、安全及經濟挑戰」視訊會議中，以「保衛臺灣作為印太區域自由的堡壘」為題發表演說。

以下是蔡英文演說內容：

各位華盛頓的朋友們早安。感謝「哈德遜研究所」及「美國進步中心」舉辦這場活動。很高興有機會與各位在網路上相會。同時感謝「哈德遜研究所」所長懷恩斯坦（Kenneth Weinstein）及「美國進步中心」會長譚頓（Neera Tanden）在這個充滿挑戰的時代裡所展現的領導力。

有人說，第二任期理應比第一任期更駕輕就熟，說這話的人一定是不曾體驗2020年以來我們所經歷的挑戰。就在我們相聚的此刻，全球有數十億人口被捲入新冠病毒疫情空前的漩渦，超過50萬人喪生，逾數百萬人染疫。同時，各國的經濟也面臨高度的不確定性，失業率攀升，全球貿易中斷。

台灣抗疫表現雖然相對較佳，仍無法倖免餘波的衝擊。我國政府已宣布若干經濟振興復甦方案，照顧受創較重的企業及勞工，並確保我國產業在全球供應鏈重組後能就最佳位置。因此，當鄰國面臨嚴重經濟衰退時，臺灣的經濟還可以維持成長局面。

除了疫情對經濟的衝擊外，我們更關切伴隨而來的廣泛政治效應。當全球專注於對抗近代史上最為嚴峻的危機之際，我們看到一股勢力正升高對自由民主社會的威脅，香港就是最明顯的例子。

臺灣與香港在歷史及文化上有深厚連結，每年有數百萬人互訪，數千名港生在臺灣就讀大學。

臺灣和香港是全球華人社會中唯二紀念對自由民主有深遠意義的六四天安門事件。因此，看到北京背棄對香港人民及國際社會的承諾，摧毀這座自由的燈塔，令我們既悲傷又驚恐。

我們要向勇敢的香港人民致敬。7月初，數十萬香港民眾不畏險阻，在香港立法會選舉初選，走出來投票。我們也深感國際社會有責任發聲並採取行動阻止香港的自由消逝，在此特別讚賞美國、英國及其他民主國家的作為，也呼籲更多理念相近國家勇敢站出來。

今年5月，我拜訪了在臺灣重新開張的「銅鑼灣書店」，這間書店長久以來被視為是香港言論自由的象徵。書店老闆林榮基先生曾在深圳遭羈押審訊，因害怕隨時可能被引渡至中國而來到臺灣。林老闆這樣的例子催生臺灣成立「臺港服務交流辦公室」，為港人提供人道關懷，協助在臺重新安身立命。

香港的遭遇印證了臺灣站在民主及自由的最前線。在未來四年中，我國政府責無旁貸，須更審慎處理兩岸政策，以維繫和平穩定並捍衛我們的民主自由。

這就是為什麼我要在今年5月就職演說中，提到兩岸關係互動的四項原則「和平、對等、民主、對話」。「和平」，就是我們將致力維持兩岸和平，而對岸也必須放棄對臺灣的武力威脅；「對等」，則是雙方互不否認彼此存在的事實；「民主」，就是北京一定要體認到臺灣的前途要由臺灣2,300萬人決定；而「對話」，就是在不預設政治前提情況下，我們不迴避與北京進行對話。

我們將秉持這四項原則維持兩岸的互動，並持續尋求和平共存之道，避免兩岸關係惡化。我們認知兩岸的歷史與文化連結，堅信兩岸可以分享彼此的成功與成果，可以有更好的未來。

但在此之前，我們必須務實認清雙方的差異。臺灣的民主已臻成熟，2,300萬人民有權利決定自己的未來，這和北京的立場迥異。

因此，我們必須確保兩岸互動不會危害我們的自由、民主及生活方式。這也是臺灣人民對民選政府的最基本要求。

要堅守這些原則，我們就必須有能力保護臺灣對抗脅迫，並以實際行動展現決心，這也是我主持提升國軍實力時念茲在茲的。去年在與立法院的共同合作下，我們的國防預算創歷年新高，占國內生產總值（GDP）的比例達2.3％。我十分期盼未來會繼續調升，而且所有資源都必須花在刀口上。

這也是我致力依據「整體防衛構想」加速發展「不對稱戰力」的原因，就如我在就職演說中提到，這將是我們未來的第一要務。

我們也將檢視、開發、強化國防戰力，以更有效利用我方的地理優勢。

此外，我們也致力改革以提升國軍效能。例如7月舉行的年度漢光演習，我們首度登場的聯兵營大大提升了獨立作戰的能力。後備兵力也首次參與漢光演習的實彈操演，展現支援增補的軍事作戰能力，在國防戰略中發揮關鍵的角色。我們將持續加速推動國防改革，以打造效能更加優質的國軍。

即使我國軍戰力強勁，但仍須爭取理念相近民主國家的支持。我很自豪目前臺美關係空前緊密。

臺美在各項領域都高度互信，並對於如何保障及促進自由開放的印太區域有共同的戰略圖像。我很高興新任駐美蕭美琴大使已抵達華府，期待雙方未來在這類議題有深入的討論。

在第二任期內，我將繼續與美國合作，首要任務之一就是在區域的共同利益上，建立更具建設性的臺美安全合作關係。

我相信臺美雙方對區域挑戰的共同認知，是超越政治及黨派的。我們期待透過更坦誠及堅實的政策層級對話，與美方就如何維繫兩岸和平，建立最大共識。

其次是啟動自由貿易協定的談判。過去幾個月，台美都認知到確保經貿連結及供應鏈安全無虞的重要。台積電宣布在亞利桑納州設廠，我們也樂見谷歌、微軟等美國企業過去一年大幅加碼投資臺灣。

對於如何推進臺美洽簽自由貿易協定，我們必須有清楚且具體的規畫。過去很長一段時間，雙邊貿易關係受阻於技術性問題而未能持續推進。

我們有決心依既定的科學標準共同來克服，同時確保消費者安全。我相信臺灣民眾可以瞭解與美國建立更緊密經貿關係的價值與優點。我們希望美方也能體察這項協定的深遠戰略意涵。

第三，是與美國合作強化與其他理念相近民主國家的連結。我們看到美國敲響歐洲、亞洲、非洲等地對專制政權挑戰的警鐘。

6月舉辦的「哥本哈根民主高峰會」中，我見證到理念相近國家逐漸凝聚共識需強力捍衛全球民主制度。我想這可以從協助臺灣參與國際組織做起，提供更多制度面的支持。

今年1月，超過1,400萬臺灣民眾踴躍投票決定我國的未來，投票率創下新高。臺灣人民對我們的民主及共同的成就深感驕傲，證明民主並非專屬於西方世界，更非像某些人聲稱與特定文化無法相容。選擇所屬政體，是普世人民的共同願望，更是不可剝奪的權利。

身為臺灣總統，我的職責就是保障人民的這些權利，並確保這些權利世代傳承下去。台灣站在捍衛民主價值的最前線，眼前面臨的嚴重威脅，反映出我們任務的艱鉅。

然而，只要理念相近民主國家團結一致，我有信心我們終將克服挑戰，共同保衛台灣，繼續扮演印太區域自由與民主的堅實堡壘。

謝謝各位，期待後續的熱烈對談。

(中時 )