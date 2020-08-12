美國執法當局過去20月來在全美各港口機場截獲超過13萬張假造身份證件，僅芝加哥一地今年上半年就截獲了將近2萬張偽造的美國駕照，偽造駕照主要來自中國大陸。美國執法人員表示，假身份證件最多數的用途是被未滿21歲的大學生用來上酒吧。不過，網路上有人刻意拿出一些舊聞來搭配炒作，聲稱這些假身份證件是大陸製作用來操縱美國大選所用，為此引起網友的熱烈議論。

《美國之音》報導，美國海關和邊境保護局（Customs and Border Protection, CBP）說，從今年年初至6月30日，在芝加哥奧黑爾機場（O‘Hare Airport）的執法官員在國際郵件設施（IMF）從1513個海外抵達的郵件中截獲了19888張假駕照和其他假文件。這些截獲的假身份檔大部分來自中國大陸和香港，還有一些來自韓國和英國。

海關和邊境保護局芝加哥地區港口主任坎貝爾（Shane Campbell）表示，這些假駕照多數是寄給21歲以下的大學生的，主要是為了去酒吧。

但其它寄給21歲以上成年人的則更令人擔憂，坎貝爾說，這是美國嚴重關切的問題，因為假駕照是在美國建立假身份的最理想初始文件，使用虛假身份常見於洗錢到欺詐各種犯罪。

報導說，今年以來，美國海關和邊境保護局繼續在全美各地查獲大量主要來自中國大陸的假駕照和其他身份文件。截至8月10日，美國執法當局已經截獲了54718張假身份證件，而去年截獲的數字是78,129。自2015年以來的總數高達24萬多張。

當局表示，偽造證件非常逼真，甚至能騙過高科技掃描器，上面的條碼很多還是真的。與10年前相比，今天先進的電腦硬體和軟體大幅增強假證件在犯罪活動中的作用。

不過，美國海關和邊境保護局這則訊息在推特上很快被轉推，並指稱這些大陸印製的美國假駕照是用來操縱美國大選。轉發推文的網友甚至假造了聯邦調查局的訊息表示，大陸的間諜軟體至少已竊取1億5千萬美國公民的身份訊息，用於製造假證件，目的是利用選舉投票來影響美國的總統大選。此一說法雖然漏洞百出， 但在目前美中關係的緊張氣氛下，仍在網上引發熱烈討論。

(中時新聞網)