基於新冠肺炎持續衝擊經濟，紐西蘭央行12日宣布擴大貨幣刺激，購債規模將由600億紐元提高至1,000億紐元（約658億美元），以減緩疫情對經濟的影響。央行指出，公衛不確定性仍然持續，基本經濟模擬情境依然存在下行風險。

(工商 )