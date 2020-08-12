紐西蘭央行擴大購債規模至1,000億紐元 22:312020/08/12 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基於新冠肺炎持續衝擊經濟，紐西蘭央行12日宣布擴大貨幣刺激，購債規模將由600億紐元提高至1,000億紐元（約658億美元），以減緩疫情對經濟的影響。央行指出，公衛不確定性仍然持續，基本經濟模擬情境依然存在下行風險。 (工商 ) #紐元 #紐西蘭央行 #擴大購債 #新冠肺炎 #衝擊經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 淘帝-KY上半年淨損7.21億元 將實施庫藏股 21:392020/08/12 財經 雙利多 正隆H1獲利創新高 04:102020/08/12 證券．權證 中美科技衝突升級 無礙亞股回溫 18:302020/08/12 財經 10年期公債得標利率 續創新低 04:102020/08/12 金融．稅務 債券基金再升級 挖寶潛力高評級債券 18:302020/08/12 財經 陸7月M2成長、新增信貸低於預期 04:102020/08/12 全球財經 響應政府政策 華南銀行補助員工國內旅遊 20:302020/08/12 財經 陸居家運動夯 跳繩瑜伽墊賣翻 04:102020/08/12 焦點新聞 《國際金融》救經濟!紐西蘭央行擴大貨幣激勵 不排除實施負利率 12:332020/08/12 財經 雅茗-KY Q2近損平 力拚Q3獲利大躍進 17:592020/08/12 財經 財經熱門新聞 台積電斷貨 華為找誰救？美媒爆只剩1條活路 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 全球股市泡沫恐重現？「巴菲特指標」達警戒線 - 財經 錢白花了！年薪500萬挖台積百人部隊 內行人曝陸企找錯人 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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