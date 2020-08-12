由於新冠肺炎嚴重打擊商業活動，澳洲第二季薪資年成長率創下歷史新低紀錄。根據澳洲統計局12日公布，第二季薪資價格指數（WPI）年增1.8％，寫下該項調查27年歷史以來最小增幅。與首季相比，第二季WPI季增0.2％。

(工商 )