澳洲第二季薪資成長率 創歷史新低 22:312020/08/12 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新冠肺炎嚴重打擊商業活動，澳洲第二季薪資年成長率創下歷史新低紀錄。根據澳洲統計局12日公布，第二季薪資價格指數（WPI）年增1.8％，寫下該項調查27年歷史以來最小增幅。與首季相比，第二季WPI季增0.2％。 (工商 ) #第二季 #薪資 #WPI #澳洲 #薪資成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 美利達利多出盡 早盤股價重挫 09:582020/08/12 財經 桂盟上半年獲利創新高EPS 4.76元，單季三率同創歷史高 15:582020/08/12 財經 結識逾六十年 劉泰英：我的李同學 心繫台灣牛 09:012020/08/12 政治 《觀光股》雲品H1險守獲利 Q3營運回溫在望 10:342020/08/12 財經 「虎尾中元文化季」將登場 展現獨特普度文化 21:012020/08/12 生活 《半導體》力旺樂看後市營運 徐清祥：正值成長新周期 15:402020/08/12 財經 《其他電子》昇貿躋身星鏈供應鏈 營運有望季季高 11:252020/08/12 財經 川普擬降資本利得稅 美股大漲 04:102020/08/12 全球財經 《業績-食品》鮮活Q2每股純益6.26元 創單季歷史新高 16:312020/08/12 財經 《業績-其他電子》鴻海Q2獲利彈升近10倍 登近5年同期高 15:232020/08/12 財經 財經熱門新聞 亞馬遜、臉書、蘋果等52家科技巨頭 聯手告川普 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 狂挖台積電人才沒用 陸晶片巨頭砸錢搶2大咖下場曝光 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。