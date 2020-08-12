12日中央流行疫情指揮中心協助陸委會宣布「開放2到6歲陸籍子女可以申請入境」，但期間反覆收回新聞稿2次，陸委會對此於晚間發布新聞稿致歉，表示「最新版本是經由跨部會商定的結果，但在書面文字交換的過程中產生一些落差，經過雙方重新釐清確認，指揮中心也更改新聞資料，造成外界困擾謹此致歉。」

陸委會表示，繼上次放寬2歲以下持居留證的陸籍子女可申請入境後，經實施並無問題，在兼顧防疫及人道的衡平性，仍本於弱小優先原則，自8月13日0時起，進一步放寬6歲以下，不區分證件的相關子女及其陪同父母，均得返台。入境後須依規定完成14天居家檢疫，執行細節由移民署與相關單位處理。

陸委會宣布「開放2到6歲陸籍子女可以申請入境」，但期間有收回新聞稿。（圖／讀者提供）

陸委會宣布「開放2到6歲陸籍子女可以申請入境」，但期間反覆收回新聞稿。（圖／讀者提供）

陸委會指出，據移民署統計，2歲至6歲之陸籍子女，持專案長期居留者有507人，持長期探親證者有25人，合計532人。對於邊境管制的開放，相關機關將在不衝擊疫情防控之原則下，再進一步積極評估，逐步推動下一階段的處理措施。

疫情指揮中心12日下午2時由指揮官陳時中宣布開放2歲到6歲以下的陸配子女（小明）回台新政策，但記者會結束後，疫情中心群組就回收2次相關新聞稿訊息，關鍵都在「是否須持拘留證」的問題上。

針對2到6歲陸籍子女來台政策開放，指揮中心公告前後變化。（圖／中央流行疫情指揮中心）

針對2到6歲陸籍子女來台政策開放，指揮中心公告前後變化。（圖／中央流行疫情指揮中心）

陸籍子女「小明」分為2種，一是台人與陸籍配偶的子女，二是陸籍配偶前段婚姻的子女，跟著陸配嫁給台人後組成家庭。根據規定，第一種「小明」一開始若非選擇台灣戶籍可透過依親等長期居留方式來台。

第二種「小明」若要來台，一般只能先待陸配完成與台人婚姻程序後，申請長期探親證件，持長期探親證滿4年後，才能申請專案居留，申請到長期居留後才能再進一步排隊申請台灣戶籍。意即若開放範圍限「持有居留證」的話，就會發生第二種「小明」只有長期探親證、尚未取得專案居留證，所以無法入境的問題。

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(中時新聞網)