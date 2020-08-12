美國政府今年5月再度加緊華為禁令，所有含有美國技術的半導體產品要出貨給華為，須經過美國政府審查通過，導致兩大晶圓代工巨頭台積電以及中芯國際明示、暗示無法繼續出貨給華為，華為消費者業務執行長余承東日前更公開表示，今年下半年發售的麒麟處理器將成「絕版」。受到衝擊的，莫過於台灣的IC封測廠商，但有消息傳出，聯發科5G手機以及基地台、網通晶片將補足華為訂單空缺。

華為在面對美國政府封殺後，僅能透過第三方的半導體廠商如聯發科供應處理器來源，這導致華為旗下海思半導體的研發處理器受阻，加上陸美科技戰對抗下，美國行動處理器大廠高通難以出貨給大陸廠商，目前高通也以聯發科取得華為麒麟超過1.2億顆處理器的訂單規模，遊說美國政府給予高通出貨許可證。

據digitimes報導，華為近年來在台廠布局超乎想像，包括台積電、日月光投控、穩懋等半導體大廠一手包辦晶圓製造、封測等半導體前端、後端製程，甚至是三五族半導體等供應鏈廠商，也與華為有業務往來。但在美國政府禁令下，台廠也面臨危機。

所幸5G時代來臨，相關手機應用與基地台伺服器晶片設計與測試都需要更長時間，如京元電子、矽格等晶圓測試(CP)、成品測試(FT)地位逐漸提高，原本對華為訂單需求大的日月光投控旗下矽品，也盡力在9月15日寬限期到期前，加緊出貨腳步。

這時候聯發科的5G產品就成為台灣封測廠的救星，包括5G手機、基地台以及網通晶片等產品都有助於台廠脫離華為訂單的依賴，預料台灣半導體產業今年下半年就是圍繞在去美化、去陸化兩個題材，加上聯發科5G處理器在去年推出就是以建置成本較低的sub-6GHz為主，滲透率將提升，預計今年5G手機將有2.1億~2.2億支銷售量。

(中時新聞網)