台灣原住民族文化園區將新建「民族劇場」，12日舉行動土典禮，典禮結束後大家開心跳原住民圍舞。（潘建志攝）

台灣原住民族文化園區將新建「民族劇場」，12日舉行動土典禮，典禮結束後大家開心跳原住民圍舞。（潘建志攝）

台灣原住民族文化園區將新建「民族劇場」，由原本露天展演空間，改建為多功能展演劇場，12日舉行動土典禮。原民會主委夷將．拔路兒致詞時表示，未來高雄國家級原住民博物館完工後，將與文化園區結合成為原住民文化的發展重鎮。

原住民族文化園區開園營運已33年，露天民族劇場開園時便設置至今，最早是原住民歌舞表演場地，歌舞館完成後便成了戶外活動及露天展演備用空間。經過30多年部分設施已老舊破損，影響樂舞演出及民眾觀賞品質。

新民族劇場將於原址興建，以沉穩的堅石及閃耀的琉璃珠為概念設計，將山與岩石紋理融入立面，並以大面積帷幕玻璃增加採光，設置展演舞台、380席民眾座位區、公共使用等空間。

夷將表示，政府將成立「國家原住民族樂舞劇團」，需要符合國際樂舞展演的標準場地，民族劇場預計明年完工，隨即進行歌舞館整建工程。2棟建築物都完成後，均是符合國際標準的展演場，並提供原住民族樂舞人才培訓。

政府也將在高雄興建國家級原住民博物館，待完成後可與文化園區結合，靜態展出在博物館，動態表演在園區，將台灣的原住民文化保存更完整，並成為與南島語族國家交流互動的窗口。

(中時 )