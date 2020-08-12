早些年，乳癌保留手術的觀念就是「腫瘤切乾淨，外觀不要緊」，不少乳癌患者即使命保住了，褪下衣服後的乳房卻是凹陷、歪一邊，長長疤痕。別說是病人，有時連醫師都不忍卒睹。

直到「乳癌整形手術（oncoplastic surgery）」的引進，乳癌患者不僅能延命，也能保有自信和美觀，而彰化基督教醫院乳房腫瘤中心主任陳達人，是幕後重要推手。

說起乳癌手術，早期不是根治性全乳房切除，就是保留乳房、只做局部切除，但若干年後，陳達人看見許多乳房保留的婦女「乳房歪的亂七八糟」，「這樣保留有什麼意義？乳房剩一小片或者像一塊肉垂下來，怎麼叫做乳房保留？保留比不保留的外觀還差，」陳達人說。

10多年前，台灣醫學界和歐洲接觸不多，當時陳達人常飛歐洲參加會議，在一次義大利的研討會中，聽到一位法國整形外科醫師語帶自豪地說：「我們是整形外科出來的，我會切、也會處理癌症，而且處理的比一般外科漂亮。」

「聽了很surprise，」不僅是整形外科醫師可以讓保留後的乳房儘量維持美觀，陳達人解釋，在國外，乳癌診斷有放射科醫師能做，開刀後有腫瘤內科醫師負責化療，需要重建就交給整形外科，如果連整形外科醫師都能開刀、能處理乳癌，「根本不需要乳房專科醫師。」

帶著疼惜病人的心和為乳房專科醫師「謀出路」，陳達人在國外學了幾次乳癌整形手術，也就是切除腫瘤，同時做整形式的修補，讓保留下來的乳房還是漂亮的。但當時要在台灣辦第一場專題演講、示範操作，經歷了一番波折。

不像國外大體可以用買的，「在台灣，捐到醫學院的大體都是泡過福馬林，硬梆梆，沒辦法手術啊，必須是無人認領的無名屍。那時候醫院就和地檢署去談，但等到的無名屍都是男性，等了半年，終於等到3具女性的，才辦了台灣第一次的乳癌整形手術。」

踏上行醫這條路，卻是很自然。父親、祖父、許多舅舅都是醫生，陳達人從小就知道自己將來也要當醫生，但早年乳房知識沒那麼進步、也沒什麼藥物，被歸類在一般外科，直到乳房超音波開始萌芽，讓他一頭栽入乳房的領域，乳房專科隨後也慢慢獨立。

「乳房知識、技術進步很快，不斷有東西來吸引，很好啊，沒有後悔，是一輩子的興趣。」說起走上乳房專科，浸淫在這圈子30多年的陳達人，仍像初出茅廬的小醫師，渴望著大量的知識，而病人，也是推著他前進的動力。

「印象很深刻，那是一對教授夫妻，太太教語文，先生是留美博士，有生醫背景，每次看診都查了4、50篇文獻，有備而來，」不同於有些病人查了網路資料，卻似是而非，陳達人認真又玩笑似地說：「這位教授真的是專業的，所以（我）功課不能少做，總不能在病人面前漏氣，數據講錯可是會被發現。」

和教授夫婦成了朋友，這位病人後來的病程卻也令他揪心。陳達人眼簾一垂、壓低聲音說道：「那是三陰性乳癌的患者，治療5、6年後又復發，感覺腫瘤吃很深，」陳達人判斷她的情況不樂觀，試過很多治療方法仍不見起色，這幾年興起免疫治療，「但用了一次，該發生的副作用統統有，心臟亂跳、起紅疹、呼吸困難、喘不過氣，嚇死了，把內分泌科、心臟科全部叫來，好不容易才救回來。」

免疫藥物不敢再打，但腫瘤細胞還是蠻橫地侵蝕病人的身軀，陳達人再為她申請國外新藥，「經過1個月折騰後終於核准，但吃了第1顆藥就吃不下去，血糖竄高到4、500，」最後只能任憑癌細胞轉移腦部，雙眼睜凸、失明。

有些人散盡家財、遍尋百藥，只為求得一線生機，卻有人寧願守著萬貫家產，也不願給自己更好的活路。

有病人從南投來找陳達人，同樣治療後又復發，雖有很多合適的自費藥物卻不願花錢接受治療。陳達人從旁得知，婦人其實經濟能力很不錯，「自費藥我常跟病人說不用勉強，如果得賣房子才能治療，那就不需要，只會拖垮一堆人；但如果財務狀況OK，為什麼不治療？」

陳達人苦勸這位病人：「留著那些錢要做什麼？親戚反對你治療，那是因為你走了，大家分的（錢）比較多；如果你花掉4、50萬元，大家分的就比較少。為什麼不替你自己想？走了（死了）也帶不走。」

「可能被我唸一唸，有聽下去，」婦人終於點頭使用自費藥物，也確實收到不錯效果，無奈的是，一段時間後又拒絕自費藥，「因為又覺得花錢，」陳達人想救、也能救，卻也只能搖頭，「沒辦法，就是人性。」

「每個乳癌病人都是一個故事，」陳達人遇過病人產後化療，「吐得亂七八糟，躺在家裡、在地上爬，先生第一天就不理她，婆家也說這媳婦『甘無號』（台語，有用嗎）？」卻也碰過病人天天在先生陪伴下，從新竹到彰化做電療。

「其實乳癌的治療沒那麼糟糕，好好治療、好好生活，5年、10年的存活率都很不錯，」只不過，「每個人終會死，只求上帝如果真的要帶你走，能不能好走、不要那麼難過。」病榻前看盡生老病死，陳達人對人生很有感。

陳達人坦言，自己的健康、體力也大不如前，現在採取低醣飲食，日行一萬步；標準外科醫師特質、冷靜俐落的他，難得羞赧地說，平日喜歡小酌，做做下酒菜，睡前喝杯小酒、聽爵士樂、翻翻雜誌，「就是一天中最easy的時光。」

年逾耳順，陳達人也不再像過去一天看200多個診，他操著台語自嘲，整鎮日日埋首工作，日常都是太太打理，「醫生除了看病，什麼都不會，」現在假日常帶家人出外走走，也算是彌補對家人的虧欠。

專訪尾聲，問起未來人生的規劃，他先是率真地說：「現在只想可不可以休息。」隨後又搔搔頭，一邊在人流擁擠的醫院廊道疾走，一邊思索著，接著淡淡道出：「其實人生就是好好平安地過，不就是基督教說的『平安喜樂』嗎？」

(中時新聞網)