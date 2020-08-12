行政院數位政委唐鳳在新冠疫情期間，因做出「口罩地圖」APP爆紅到日本，一時間成為日本風雲人物，更被冠上「天才IT大臣」美名。究竟為何日本人如此崇拜唐鳳，旅台多年的日本人臉書粉專《日本人的歐吉桑》也點出4大主因。

《日本人的歐吉桑》指出，唐鳳之所以在日本爆紅有4個原因：

1.名字：唐鳳的英文名字是用日文寫是「オードリータン」，タン是〇〇醬( ~ちゃん)的更可愛的稱呼，對日本人來說既可愛又熟悉，相當容易記。

2.政治面：唐鳳是日本從未有過的政治家類型，在日本政界，政治家們給人的印象與老人掛上等號，就算年輕人成功當選，往往沒多久就被老鳥們擊潰，就此消失，也因此日本核心政治圈幾乎都是老人，但唐鳳年紀輕輕卻位居高層，對日本來說既新鮮，衝擊也大。

3.同志文化(LGBT)：儘管在日本演藝圈內，LGBT人物相當受歡迎，但在民間風氣中，LGBT普遍還是被歧視的存在，日本民風相當守舊，政治圈中有唐鳳這樣的人是非常特別的事。

4.職場：日本職場上相當容易形成排擠風氣，工作經驗不足、低學歷、病史與性別都會成為被汰除的原因，就算工作表現好，但若是本身與眾不同，要往上爬也非常困難，是日本職場的潛規則，也因此唐鳳可以在內閣位居要職，對日本來說已經變成精神依靠與崇拜對象。

事實上，新冠肺炎爆發時，日本議會上，就有議員不滿IT大臣竹本直一答非所問，拿唐鳳當例子砲轟「台灣活用IT資訊防疫，你做了什麼」，許多日本網友更紛紛嘲諷「唐鳳智商180，日本國會所有人加起來也是180」、「人家IT大臣38歲，我們的79歲www」，而竹本學會用usb隨身碟後還沾沾自喜在社群上PO文，更讓網友傻眼。

何故オードリータンが日本で人気なのか説明するね 我來解釋為什麼「唐鳳」在日本這麼紅. https://youtu.be/l3H0ZmUNlQg ①又熟悉又可愛的名字 唐鳳的英文名字是... 由日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん發佈於 2020年8月11日 星期二

(中時新聞網)