統一獅與中信兄弟今（12）日在花蓮進行首戰，洋投布雷特威風八面，先發7局只被擊出1安打、無失分拿下勝投。打擊方面也是火力全開，擊出15支安打，包括蘇智傑雙響炮，一共攻下10分，終場獅隊以10比0大勝，布雷特獲選單場MVP，堪稱實至名歸。

蘇智傑在1局下就揮出2分全壘打，也是此役的勝利打點；6局下追加1支2分炮，本季累計22轟，還落後隊友林安可2支全壘打，林安可今天4支2表現亦佳，但沒有開轟。

獅隊開路先鋒陳傑憲5打數3安打「猛打賞」演出，還有2分打點進帳，打擊率上升到3成90，仍居打擊王寶座。另外，林祐樂、林祖傑也各有2支安打，火力齊開。

象隊今天差點被無安打比賽，僅捕手高宇杰在5局上擊出一壘安打。獅隊在上半季遭到象隊痛宰，下半季似乎風水輪流轉，對戰6場5勝1敗，最近4連勝。獅隊目前能夠站上排名首席，象隊的貢獻最大，而這種現象能夠維持多久也很值得觀察。

(中時 )