以環保、社會責任和公司治理（ESG）為投資準則的永續基金興起，成了近年投資新顯學，據獨立投資研究機構晨星（Morningstar）彙編的數據顯示，永續基金募資功力驚人，資產規模首度突破1兆美元。

新冠疫情大流行後，更激起投資人對永續投資基金的興趣，今年4月到6月該類型基金淨流入711億美元。

晨星在本月初發表的報告中，為ESG基金第2季吸金規模創紀錄提出解釋。報告指出，新冠疫情爆發打亂全球生活，「凸顯出考量多方利益後，建立永續且具彈性的商業模式有多重要。」

晨星報告發現，截至今年第2季，歐洲地區依ESG準則選股的永續基金檔數，從迄至3月底的2,584檔躍增到2,703檔。

除此之外，資產管理公司有將自家基金產品「綠化」的傾向，在第2季計有40檔傳統基金轉型為永續基金。晨星指出，其中30檔甚至連基金名稱都改了。

晨星解釋說，將舊有基金重新定位為永續型基金，對資產管理公司而言，不失為開闢永續基金業務的捷徑。這意味可利用既有資產來切入，毋需從零開始，有助加速達到永續基金目標規模。

瑞銀集團（UBS）分析師在11日發表的研究報告表示：「近幾年來，全世界政府藉由監管及財政支出，強化對綠色計畫的支持。」報告還提到：「新冠疫情肆虐後，各國政府致力於綠色復甦，相關計畫更獲得鼎力支持。在往後幾年，生態友善企業的股價表現可望因此加柴添火。」

全球最大資產管理公司貝萊德執行長芬克（Larry Fink），上月17日上CNBC節目接受專訪指出：「在新冠疫情橫行的世界，利害關係人資本主義重要性將與日俱增，關注客戶、員工、社會等所有利害關係人的企業，會是未來贏家。」

(工商 )