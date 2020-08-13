建大第二季三率三升經營效益浮現！建大工業（2106）12日董事會通過第二季財報，因第2季毛利率、營業利益率、稅後純益率，均優於第一季及去年同期，稅後盈餘4.6億元，優於第一季稅後虧損5.24億元，單季營運「轉虧為盈」，EPS0.53元，但仍低於去年同期0.58元。

建大累計今年上半年稅後虧損6,500萬元，每股淨損0.07元，遠不如去年同期稅後盈餘4.45億元，EPS0.51元。但若排除今年第一季深圳廠提列6.63億元的遣散費後，上半年稅後淨利為5.98億元，EPS0.68元。

建大第二季合併營收72.74億元，季增13.32％、年減16％，因為新冠肺炎疫情蔓延到歐美，受歐美封城影響，營收普遍衰退。尤其歐美輪胎大廠營收減幅達30～40％，但建大公司客戶分散因應得宜，僅年減16％，優於同業，歐美市場從5月中下旬，逐步解封營收回升建大越南廠印尼廠產能持續開出客戶訂單熱絡，有助下半年營運續揚，市場預計建大第三季營運，將優於第二季，且下半年營運，優於上半年。

建大表示，第2季因石油價格下跌，帶動輪胎原材料下跌，再加上歐美自行車因疫情關係熱賣，帶動自行車胎供不應求，建大營業毛利大幅拉升至23％，高於第一季18％，及去年同期21％。

展望第三季輪胎銷售市場，由普利司通帶頭漲價，大陸輪胎廠跟進，預計歐美輪胎廠也將跟進，市場預估建大高毛利，應可維持到第三季。

建大表示，相較於建大去年第二季認列匯兌收益1.5億元，但今年第二季因受到新台幣匯率升值影響，而產生匯兌損失1,500萬元，致使今年第二季稅後盈餘4.6億元，EPS0.53元。

(工商 )