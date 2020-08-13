在洲際交易所（ICE）交易的棉花、可可、咖啡豆與粗糖等軟性商品期貨價，自今年來低點強勁反彈以後，為表現最佳的大宗商品之一。除了軟性商品生產國因嚴重的新冠肺炎疫情而影響供應外，市場看好全球經濟持續復甦會推升消費需求。

可可和咖啡豆期貨價光7月即分別大漲15％和14％，棉花和粗糖期貨價自5月初以來各自累計上漲11％和20％。

專家認為軟性商品近期大漲的原因之一，是之前各國採取封閉措施防疫，讓全球經貿活動停頓而令軟性商品價格大跌。隨著各國解除封閉措施後而出現跌深反彈走勢。

3月各國爆發疫情後，可可期貨當月下跌17％、棉花下挫18％、粗糖更暴跌27％。

咖啡豆期貨3月初大跌後，當月中即強勁反彈，到當月底時已完全收復失地，但若從3月1日到5月底來計算，其價格仍大跌15％。

軟性商品各有不同屬性和市場周期，但自低點回升後即出現不常見的同步上漲走勢。

專家認為除了美元走貶，讓以美元計價的商品價格相對變貴外，另一最重要原因是像巴西和印度等重要的軟性商品生產國爆發嚴重疫情，讓外界擔心疫情影響軟性商品生產而導致供應緊張。

迄周二止，巴西累計確診逾311萬人，累計死亡逾10萬人，均為全球第2高國家。印度累計確診逾235萬人為全球第3高，累計死亡約4.6萬人為第5高。

根據美國農業部資料，巴西是全球最大咖啡豆與糖生產國，去年生產5,900萬袋（每袋60公斤）咖啡豆，和6.47億公噸甘蔗。印度生產約3.5億公噸甘蔗，和2,930萬包（每包480磅）棉花。

巴西警告，即使中國大陸需求讓其最大出口港聖多斯港，今年處理的黃豆出口量會創新高，較去年增加11％，但疫情最終還是會打擊其出口量。

(工商 )