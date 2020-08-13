代表民主黨角逐總統選戰的拜登（Joe Biden）在公布競選搭檔是賀錦麗（Kamala Harris）後，華爾街多給予好評，認為她在政府的工作經驗與強勁的募款能力，為拜登擊敗川普提供所需的後盾。

Avenue Capital投資公司執行長，同時也是美國職籃密爾瓦基公鹿隊老闆之一的拉斯里（Marc Lasry）形容拜登挑選了完美搭檔，他稱賀錦麗的出線，將為拜登選情帶來極大加分。

Centerview Partners共同創辦人艾福恩（Blair Effron）也興奮的表示，「這是很棒的選擇」。持類似看法的還有花旗集團副董事長麥奎爾（Ray McGuire）。

Kirkland& Ellis企業重組公司合夥人海尼斯（Jon Henes）則說拜登的選擇，顯示他有極好的判斷力，因為賀錦麗的支持者將為拜登扳倒川普提供所需的後盾。

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